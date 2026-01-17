Se incendia tráiler que transportaba arroz, en Nuevo León

México
/ 17 enero 2026
    Se incendia tráiler que transportaba arroz, en Nuevo León
    Elementos de Protección Civil atendieron el incendio de un tráiler en la Carretera a Laredo, donde la cabina del vehículo fue consumida por el fuego sin que se reportaran lesionados Foto: cortesía

Un tráiler de carga pesada se incendió en el municipio de Apodaca tras una aparente falla eléctrica en el tablero, lo que provocó el cierre temporal de la vialidad

Una aparente falla en el tablero ocasionó que un tráiler que transportaba arroz se incendiara en el municipio de Apodaca, Nuevo León.

Los hechos fueron reportados a las 22:45 horas sobre la Carretera a Laredo y Carretera a Salinas Victoria, en el referido ayuntamiento.

TE PUEDE INTERESAR: Incendio en plaza comercial deja 400 evacuados, en Nuevo León

Elementos de Protección Civil del estado confirmaron que se trató del incendio de un tractocamión de la compañía Gamer Logistic.

El vehículo siniestrado es un camión de carga pesada con placas de circulación 1144B-352 del estado de Texas, Estados Unidos, que es operado por Fernando Cortinas, de 56 años.

El fuego consumió la cabina en su totalidad, sin que se registraran personas lesionadas.

El operador de la unidad informó que transportaba 18 toneladas de arroz.Aparentemente, el incendio fue ocasionado por una falla eléctrica en el tablero.

Tras los hechos se reabrió la circulación de la vía en ambos sentidos.

Temas


Accidentes
Transporte
incendios

Localizaciones


Nuevo León

Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

Selección de los editores
Endurecen medidas socios del T-MEC: Canadá pacta con China

Endurecen medidas socios del T-MEC: Canadá pacta con China
ARTÍCULO 19 advirtió que la detención y el proceso penal contra Armando Castilla representan un riesgo para la libertad de expresión y podrían tener efectos intimidatorios contra el medio VANGUARDIA

ARTÍCULO 19 exige frenar el uso de procesos judiciales contra Vanguardia y su director Armando Castilla
Ideales políticos

Ideales políticos
true

Algo malo se gesta en la frontera de Venezuela
La FGJEM informó que un juez dictó prisión preventiva y abrió un plazo de tres meses de investigación contra dos mujeres acusadas de homicidio calificado en Chimalhuacán.

Vinculan a proceso a dos mujeres por homicidio calificado de tres personas en Chimalhuacán
Los trabajadores se preguntan por la cantidad de días de descanso que tiene disponible, sobre todo con las llamadas “vacaciones dignas”.

Estos días te corresponden de vacaciones dignas en 2026 por años laborados
El documento necesario para viajar a Estados Unidos, la visa americana de turista, al igual que el pasaporte mexicano, cuenta con un periodo de vigencia.

Lo que necesitas saber para la renovación de la visa americana en 2026
A poco meses del arranque del Mundial 2026, ex seleccionados coincidieron en que la localía representa una ventaja importante para México, pero también una alta responsabilidad.

Mundial 2026: ¿qué esperan los ex seleccionados del Tri en casa?