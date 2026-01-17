Se incendia tráiler que transportaba arroz, en Nuevo León

Una aparente falla en el tablero ocasionó que un tráiler que transportaba arroz se incendiara en el municipio de Apodaca, Nuevo León.

Los hechos fueron reportados a las 22:45 horas sobre la Carretera a Laredo y Carretera a Salinas Victoria, en el referido ayuntamiento.

Elementos de Protección Civil del estado confirmaron que se trató del incendio de un tractocamión de la compañía Gamer Logistic.

El vehículo siniestrado es un camión de carga pesada con placas de circulación 1144B-352 del estado de Texas, Estados Unidos, que es operado por Fernando Cortinas, de 56 años.

El fuego consumió la cabina en su totalidad, sin que se registraran personas lesionadas.

El operador de la unidad informó que transportaba 18 toneladas de arroz.Aparentemente, el incendio fue ocasionado por una falla eléctrica en el tablero.

Tras los hechos se reabrió la circulación de la vía en ambos sentidos.