Con reducción de plurinominales, volveríamos a los 70’s dice Lorenzo Córdova

La propuesta de reducción de legisladores plurinominales, de 200 a 100 diputados y de 32 senadores, regresaría a México a la década de los 70s, considera el expresidente del INE, Lorenzo Córdova.

En entrevista, recordó que entre 1977 y 1988 había 300 diputados electos por mayoría y 100 de representación, lo que garantizaba al priismo tener mayoría absoluta. Por ejemplo, en 1979, el PRI ganó 296 de los 300 diputados de mayoría, por lo que controlaba el 74 por ciento; aunque 104 curules fueron para la Oposición, su voto no contaba.

En 2017, el presidente Enrique Peña Nieto empujaba también una reducción de plurinominales, pero excluyendo al partido mayoritario.

“Esto es todavía peor que en aquella época del priismo autoritario, pues ahora, al no haber una cláusula de exclusión del partido mayoritario, evidentemente se agrava el problema de la sobrerrepresentación y, por lo tanto, de la subrepresentación de los demás partidos. No lo veo como una manera de perpetuarse (de Morena), porque eso lo van a definir los ciudadanos con sus votos, pero sí se trata de una manera de agandallarse y construir artificialmente mayorías que no se obtienen en las urnas”, consideró Córdova.

A decir del expresidente del INE, otro tema clave será si esas 100 plurinominales se siguen eligiendo por circunscripción o con dos boletas, como en la época priista.

Córdova afirmó que en el Senado, donde proponen desaparecer 32 plurinominales, el impacto sería mayor. Por ejemplo, en la elección de 2024, de las 64 senadurías de mayoría, 60 las ganaron Morena-PVEM y PT, mientras que de las 32 de primera minoría, 28 fueron de PAN, PRI, MC y PRD. Es decir, sin las pluris, la 4T controlaría el 70 por ciento de la Cámara alta.