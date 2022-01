Asesinan a activista y defensora de víctimas en Morelos, hace casi 10 años mataron a su hija

TEMIXCO, Mor.- La activista y defensora de los derechos de las víctimas, Ana Luisa Garduño Juárez, fue asesinada durante la madrugada de este viernes. De acuerdo con reportes policiacos, su cuerpo fue encontrado al interior de un establecimiento denominado Apolo XI, en Temixco, y presentaba heridas de arma de fuego.

La víctima buscaba justicia desde hace casi 10 años para su hija Ana Karen Huicochea Garduño, quien fue asesinada el 12 de diciembre de 2012 por quien en ese momento fue identificado como su novio, Eduardo Villalobos Villanueva, a quien conoció en las redes sociales y quien viajó desde Guadalajara para conocerla. A Ana Karen también le quitaron la vida con tres balazos.

En el camino, Ana Luisa Garduño fundó junto contras familias el colectivo Asociación de Víctimas y Ofendidos del Estado de Morelos. Desde esa organización promovió los derechos de las víctimas de feminicidio y desaparición. Durante estos nueve años, ella y su familia habían realizado diversas pesquisas para identificar, señalar y ubicar al feminicida de su hija, sin que las autoridades hayan hecho caso a sus reclamos.

En julio pasado, declaró en un evento de víctimas que “desgraciadamente Ana Karen va a cumplir nueve años de haber sido asesinada y hasta el día de hoy no tenemos resultados. La presión sigue, porque si no presionamos al ministerio público definitivamente no da resultados. Yo lo que necesito es la búsqueda y la detención del responsable y que él pueda pagar por el crimen tan cobarde y ruin que cometió contra mi hija. Hasta el día de hoy, nada”.

