Defensora de derechos humanos denuncia desaparición de su hija tras críticas a general

“En 2019 participé en el proceso de selección para presidir la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y me uní al grupo de aspirantes que impugnamos la designación de Rosario Piedra Ibarra, recurrí a los tribunales y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y he estado activa en el acompañamiento de familiares de víctimas de desaparición, de ejecuciones extrajudiciales, entre otros casos.

Al presidente López Obrador, la defensora narró que la carpeta de investigación iniciada por los hechos no presenta avances “y por esa denuncia mis abogados fueron amenazados y dejaron de representarme, lo cual evidencia el acoso y la persecución bajo la que me encuentro yo y las personas que trabajan conmigo”.

En la carta detalló que, al preguntar a sus vecinos por los hechos ocurridos, le comentaron que, al tratar de intervenir, “quienes destrozaron mi oficina y mi casa, y se llevaron todas mis pertenencias, decían que era el gobierno y que se iban a quedar con mi casa”.

Pese a esos hechos, hasta ahora el Mecanismo de Protección le ha negado en tres ocasiones brindarle garantías de seguridad.

Nayeli Martínez agregó en entrevista que después de esa agresión, su hija Luisa Nayeli entró en depresión porque ella fue la primera que llegó al domicilio dañado, por lo que en noviembre pasado su padre la envió con familiares a Hidalgo.

“Ella no tiene amigos, no sale de la casa de sus tíos; el jueves por la tarde llegó a la casa y se encerró en su cuarto, y el viernes por la mañana, sus tíos se dieron cuenta que no estaba y empezaron a buscarla; a las 5 de la tarde el padre de mi hija se comunicó conmigo y me avisó lo que había ocurrido, por lo que procedí a interponer una denuncia en la Fiscalía Especializada de Personas Desaparecidas en Hidalgo y a reportar la desaparición en la Comisión Nacional de Búsqueda”, abundó Nayeli Martínez.

La activista teme que la desaparición de su hija de 21 años forme parte de la cadena de agresiones que ha sufrido desde que en 2019 decidió postularse como presidenta de la CNDH y presidir la Defensoría Legítima del Pueblo.

“Me preocupa que los responsables sean agentes del Estado, porque después de tantas agresiones no he recibido respuesta del gobierno, pero eso no me ha detenido para continuar mi trabajo como defensora, tengo temor fundado de que la desaparición de mi hija tenga que ver con una escalada de agresiones contra mi persona y mi familia”, alertó Nayeli Martínez.

