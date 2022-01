“Así lo interpretaron”, AMLO niega culpar a Jiménez Pons del retraso en Tren Maya

El presidente Andrés Manuel López Obrador negó que haya culpado a Rogelio Jiménez Pons –quien fue sustituido al frente de Fonatur por Javier May-, de los retrasos en el Tren Maya, como publicaron medios ayer, entre ellos Aristegui Noticias.

“Yo no dije eso, yo no lo culpé pero así lo interpretaron”, aseguró el presidente AMLO luego de mostrar en pantalla de Palacio Nacional la videonota que publicó este sitio, titulada “Culpa AMLO a Jiménez Pons por retraso en Tren Maya | Entérate”.

“Carmen Aristegui, el Reforma y otros hablando de que yo había descalificado a Rogelio Jiménez Pons, pero es una distorsión completa y a ver si lo que está en la nota fue lo que dije”, afirmó el mandatario sobre lo que dijo ayer en su conferencia y fue retomado por los medios de comunicación.

Otros medios también reportaron que AMLO había señalado a Jiménez Pons, por la exposición que hizo ayer, pero no fueron mencionados hoy en la mañanera.

Ayer por ejemplo Forbes publicó: “AMLO da ‘coscorrón’ a Jiménez Pons por pocos avances en el Tren Maya”. El Economista a su vez difundió: “AMLO asegura que salida de Jiménez Pons fue por retraso en obra del Tren Maya“. En tanto, Reporte Índigo cabeceó: “AMLO sugiere que Jiménez Pons dejó Tren Maya por falta de acción y retrasos en la obra“. Mientras que Proceso destacó: “AMLO carga contra Jiménez Pons y explica por qué salió del Fonatur y Tren Maya”. Y Milenio publicó: Jiménez Pons no se aplicó en obra del Tren Maya, “necesitamos más acción”: AMLO.

Ayer, al presidente se le preguntó: “¿Y a qué se debe este cambio que se dio en la dirección de Fonatur, de Rogelio Jiménez Pons, y su cambio a la Subsecretaría de Comunicaciones y Transportes? ¿Fue debido a algún error, presidente?”.

AMLO contestó de inmediato: “necesitamos terminar estas obras y necesitamos responsables que estén comprometidos por entero, que no se detenga ante nada y que se apliquen a fondo. Es un poco el método de trabajo”.

“Para poder llevar a cabo una obra se requiere un mando y se requiere una supervisión permanente, constante y si hablamos de la obra de transformación, que es algo de mayores dimensiones, pues no vamos a estar considerando que son nuestros amigos o nuestros familiares o nuestros compañeros, pero resulta que no dan resultados”.

“Lo lamentamos mucho, nos da pena, pero por encima de todo está el interés superior, el interés del pueblo y de la nación, y nosotros tenemos un compromiso con la transformación del país. O sea, podemos querer mucho a una persona, pero si esa persona no se aplica, no se entusiasma, no tiene las convicciones suficientes, no internaliza de que estamos viviendo un tiempo histórico, un momento estelar de la vida pública de México, un tiempo interesante, si está pensando que es la misma vida rutinaria del gobierno, que todo es ortodoxo, que todo es plano, que no importa que se pase el tiempo, pues entonces no está entendiendo de que una transformación es un cambio profundo, es una revolución de las conciencias”, abundó.

“Entonces, ¿por qué se va a terminar —entre otras cosas, no es sólo ese factor, pero sí influye mucho— por qué vamos a terminar el aeropuerto ‘Felipe Ángeles’ el 21 de marzo? Porque el que está a cargo de la obra, el general Vallejo, está ahí día y noche. Y nada de que llovió o no quieren los transportistas trasladar el material, o se nos fue la luz o no tenemos trabajadores suficientes. Nada, nada. Regreso a lo mismo, es como la transformación, esto no se nos va a volver a presentar a muchos, esto es historia”, sostuvo.

“La política, una de las mejores definiciones de lo que es la política consiste en hacer historia, política es hacer historia, la verdadera política. No es a ver cómo me acomodo, cómo me encaramo en un nuevo cargo, mucho menos cómo voy a ser grande con la riqueza mal habida. Eso es politiquería. Pero la política es hacer historia, la política ni siquiera es llegar a ser hombre de Estado, la política es llegar a ser hombre de nación, esa es la aspiración máxima”, indicó el martes.

“Por eso Javier May al Tren Maya, porque en diciembre del año próximo vamos a inaugurar el Tren Maya, a pesar de los pesares, aunque nos pongan obstáculos; además, somos especialistas en brincar obstáculos. Entonces, por eso Javier. Y agradecemos mucho lo que hizo Rogelio, dejó abierto el camino, desbrozado el camino, pero ahora lo que necesitamos es más acción”, finalizó el mandatario sobre este tema ayer, que hoy asegura fue mal interpretado.

Con información de Aristegui Noticias