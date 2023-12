Atacan fuerzas de Israel campos de refugiados en centro de Gaza

A finales de noviembre una negociación por Estados Unidos, Qatar y Egipto permitió que fueran liberados más de 100 de los 240 rehenes que fueron llevados a Gaza durante el ataque del 7 de octubre.

“Hasta ahora no habríamos logrado liberar a más de 100 rehenes sin presión militar (...) y no lograremos liberar a todos los rehenes sin presión militar. Presión militar, presión operativa y presión política, y por eso hay una cosa que no haremos: no dejaremos de luchar”, insistió en medio de las protestas que realizaron familias en el Parlamento.