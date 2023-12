Buscan evitar apagones de luz en Palacio Nacional, solicitando 4 mdp para comprar equipo

La Oficina de la Presidencia de la República busca proteger al Palacio Nacional, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador despacha, realiza reuniones de seguridad y conferencias de prensa matutinas, ante apagones eléctricos que puedan dañar la infraestructura de comunicaciones.

De acuerdo con la ficha técnica de un proyecto de inversión al que accedió EL UNIVERSAL, ante el problema de apagones y otras irregularidades en el suministro eléctrico, la Oficina de la Presidencia solicitó 4 millones 72 mil pesos, a ejercerse durante el último trimestre del año, para comprar equipos de respaldo que aseguren la alimentación continua y de calidad de la energía.

”El Presidente de la República no se puede quedar incomunicado por siniestros que se presenten dentro del territorio mexicano como son todo tipo de desastres naturales (sismos, tormentas, inundaciones, etcétera) en donde puede haber pérdidas humanas y el tiempo de respuesta es muy importante en estos casos”, expone el documento registrado ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Entre las amenazas que se detectan para justificar esta adquisición están la tensión insuficiente y los apagones eléctricos o blackouts, “los cuales pueden ser ocasionados por una demanda excesiva de la energía eléctrica, temporales, presencia de hielo en las líneas, accidentes viales, excavaciones, terremotos, etcétera”.

Se detalla que estos incidentes dañan la infraestructura de telecomunicaciones como la fibra óptica, switches y los access point, o los equipos de seguridad perimetral que proporcionan servicios básicos, a causa de las variaciones en el voltaje eléctrico.

”Esto podría generar un problema más grave, como lo es la contratación imprevista de mantenimientos correctivos urgentes, viéndose perjudicadas las actividades de las personas servidoras públicas y generando gastos emergentes para reparar dichos equipos”, agrega.

Conferencia a oscuras

En este sexenio, desde que se lleva a cabo la conferencia mañanera en Palacio Nacional, en tres ocasiones el encuentro con la prensa tuvo apagones, en 2019, 2021 y 2022.

El documento apunta que actualmente la cantidad de personas que dan uso a los equipos de protección de energía eléctrica en las unidades de la Oficina de la Presidencia es de aproximadamente mil 87 servidores públicos.

Asimismo, se tiene registrada una asistencia promedio de 130 personas entre reporteros, camarógrafos e invitados en las conferencias mañaneras, las cuales se realizan de lunes a viernes, lo que representa la demanda actual para la realización de actividades encomendadas, apunta el documento.

Además de Palacio Nacional, el proyecto plantea adquirir equipos de respaldo de protección eléctrica para otros cinco inmuebles de la Presidencia, todos ubicados en la Ciudad de México.

Problema de fondo

Expertos señalan que esta situación pone en evidencia la vulnerabilidad del Sistema Eléctrico Nacional, y que en la Ciudad de México persiste el riesgo de padecer apagones ante el incremento de la demanda, como indica el proyecto de inversión de la Presidencia.

Otro reto es la falta de capacidad de generación de energía de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), añaden los especialistas.

Carlos Flores, analista del sector eléctrico, explicó que la mayoría de los apagones se originan cuando hay desbalances en el sistema en generación y demanda de energía.

”Cuando no hay la generación suficiente para cubrir la demanda, los apagones también pueden darse si las líneas de transmisión no son capaces de soportar toda la energía. Ya se ha dado en el sistema eléctrico mexicano que hay generación suficiente y la transmisión tiene la capacidad, pero no la distribución a los usuarios”, añadió.

Cuando sucedió el apagón el 20 de enero de 2021, que dejó sin energía a la conferencia matutina, AMLO aseguró que fue por un descontrol en el sistema eléctrico.

”No se va a repetir. Fue un desbalance, de acuerdo con lo que expresaron los técnicos, salieron de operación unas plantas y esto generó un descontrol en todo el sistema eléctrico”, indicó entonces.

A mediados de 2023 se registraron múltiples apagones en el verano en el país ante el mayor uso de ventiladores y aparatos de calefacción. En ese momento, el gobierno negó que hubiera problemas en la generación de energía.

Flores dijo que una de las consecuencias del cambio climático es que la temperatura del planeta aumenta y los fenómenos relativos a ello se vuelven más drásticos, por lo que es previsible que la demanda va a aumentar, lo que puede provocar más apagones si no aumenta la generación de electricidad.

Casiopea Ramírez, socia gerente en Fresh Energy Consulting, dijo que es una buena señal que la Presidencia tome acciones para atender las fallas en el suministro eléctrico por la falta de inversión en las redes de transmisión y distribución, así como en nuevas centrales de generación.

”En los últimos 10 años las redes han crecido sólo 1.5% anual en promedio, a diferencia de la demanda, que crece 3%”, destacó.