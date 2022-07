MORELIA, Mich.- La presidenta estatal de Morena, Giulianna Bugarini Torres, confirmó que el sábado fue detenida en un operativo de alcoholímetro en esta capital, e informó que presentó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

En rueda de prensa ofrecida este martes, la dirigente partidista admitió que ocurrió el hecho porque “siempre he sido una mujer valiente, que da la cara”, y denunció que fue detenida en forma “arbitraria y violenta” por agentes de la Policía de Morelia.

“Después de presentar mis documentos y no oponer ninguna resistencia para que se me realizara la prueba (del alcoholímetro), que no se me aplicó, para determinar a ver si había cometido alguna falta administrativa, me detuvieron de manera arbitraria y violenta”, señaló.

Bugarini negó haberse portado de manera prepotente ni haber exigido privilegios a los agentes policiacos, como se publicó en algunos medios locales, y pidió que se revise la mecánica de esos operativos, que se prestan a que ocurran abusos.

