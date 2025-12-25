Cae sujeto armado con drogas y arsenal tras cateo de la Marina en Sonora

/ 25 diciembre 2025
    Cae sujeto armado con drogas y arsenal tras cateo de la Marina en Sonora
    De acuerdo con la Semar, el cateo se llevó a cabo en el marco de las acciones de seguridad en Sonora. /FOTO: ESPECIAL
Carlos M.M.
Carlos M.M.

Un operativo coordinado entre fuerzas federales y estatales derivó en la detención de una persona y el aseguramiento de armamento, cartuchos y drogas en el municipio de Cajeme

CAJEME, SON.- La Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) detuvo a una persona en el municipio de Cajeme, Sonora, durante un cateo en el que se aseguraron armas largas y cortas, cartuchos, cargadores, diversas drogas y un vehículo.

La dependencia informó que la acción fue realizada por personal de la Armada de México, en coordinación con la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y la Policía Estatal, como parte de los operativos implementados para preservar la seguridad en la entidad.

De acuerdo con la Semar, el cateo se llevó a cabo en el marco de las acciones de seguridad en Sonora, estado que enfrenta la presencia de células delictivas vinculadas al Cártel de Sinaloa, aunque no se precisó la relación directa del detenido con algún grupo criminal.

Durante la intervención, a la persona detenida se le aseguraron dos armas largas, dos armas cortas, 990 cartuchos útiles de distintos calibres y 16 cargadores, además de 60 envoltorios con una sustancia con características similares a la metanfetamina.

Asimismo, fueron localizados diez envoltorios que contenían hierba verde y seca con características propias de la mariguana, así como un vehículo, los cuales quedaron bajo resguardo de las autoridades.

La Secretaría de Marina señaló que tanto el detenido como los objetos asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.

La dependencia reiteró que estas acciones forman parte del trabajo coordinado con fuerzas federales, estatales y municipales para combatir actividades ilícitas y fortalecer la seguridad en distintas regiones del país. Con información de El Universal

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

