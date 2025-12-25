Morena impulsa iniciativa para permitir la muerte asistida en adultos

Noticias
/ 25 diciembre 2025
    Morena impulsa iniciativa para permitir la muerte asistida en adultos
    La iniciativa establece que la Secretaría de Salud será la encargada de emitir la normatividad correspondiente. /FOTO: ESPECIAL
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

COMPARTIR

TEMAS


Eutanasia

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


Morena

La propuesta legislativa establece un marco legal y sanitario para regular la muerte asistida, bajo supervisión médica y criterios de bioética

CDMX.- La bancada de Morena en la Cámara de Diputados impulsa una iniciativa para despenalizar la muerte asistida en México para personas mayores de 18 años, mediante reformas a la Ley General de Salud y al Código Penal Federal.

La propuesta fue presentada por la diputada federal Naty Poob Pijy Jiménez Vásquez y plantea que la práctica de la muerte asistida no constituya delito ni genere responsabilidad civil por daños y perjuicios, siempre que se realice bajo el amparo de la ley y conforme a los lineamientos que emita la Secretaría de Salud.

TE PUEDE INTERESAR: Nochebuena con violencia en Culiacán, deja cinco muertos

De acuerdo con el documento, la muerte asistida solo podrá aplicarse a solicitud expresa y por escrito de la persona interesada. La petición deberá notificarse a un Comité de Bioética, que evaluará la aptitud del solicitante y la procedencia del procedimiento.

La iniciativa establece que la Secretaría de Salud será la encargada de emitir la normatividad correspondiente, incluyendo requisitos, procedimientos, formatos y tiempos de reflexión previos a la aprobación y ejecución de la muerte asistida.

TE PUEDE INTERESAR: Senadora de Morena rechaza declarar al fentanilo como “arma masiva”

Asimismo, precisa que el personal médico que practique estos procedimientos deberá contar con autorización sanitaria y podrá negarse a realizarlos en cualquier momento. En esos casos, la institución de salud deberá asignar a otro médico que no sea objetor de conciencia.

El proyecto define la muerte asistida como la terminación intencional de la vida, practicada por personal médico autorizado, a solicitud expresa de la persona, mediante procedimientos de eutanasia o suicidio asistido, ambos sujetos a la aprobación de la autoridad competente.

TE PUEDE INTERESAR: Decomisan 62 motocicletas y droga en México vinculadas a exatleta olímpico buscado por EU

También propone la creación del Título Octavo Bis en la Ley General de Salud, denominado “De los Cuidados Paliativos a los Enfermos en Situación Terminal y de la Muerte Asistida”, con el objetivo de salvaguardar la dignidad de las personas y garantizar que los procedimientos se realicen bajo protocolos oficiales y en condiciones dignas.

La iniciativa, turnada a las comisiones de Salud y de Justicia, reconoce que en México actualmente se prohíben la eutanasia y el suicidio asistido; no obstante, cita datos de la Segunda Encuesta Nacional de Opinión sobre el Derecho a Morir con Dignidad 2022, que revelan que 68.6% de los encuestados considera que las personas en fase terminal deberían tener la opción de adelantar su muerte.

El documento también hace referencia a experiencias internacionales y sostiene que legislar en la materia permitiría reconocer derechos como la dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad y la autonomía en la toma de decisiones, en casos de enfermedades o padecimientos sin posibilidad de mejoría. Con información de El Universal

Temas


Eutanasia

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


Morena

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

COMENTARIOS

Selección de los editores
La Dra. Leanne Williams (Stanford) lidera el cambio hacia diagnósticos basados en la biología y no solo en síntomas.

Stanford identifica seis tipos de depresión mediante el mapeo de circuitos cerebrales
Comer fuera de casa es una alternativa para quienes trabajan en Navidad o prefieren no cocinar.

Saltillo: Confirman restaurantes que abrirán durante Navidad... aquí te decimos cuáles serán

true

Las palabras del año reflejan el impacto digital en las audiencias
true

Feliz Navidad: su verdadero sentido

Uno de los impulsores de la Inteligencia Artificial advierte de los riesgos que se tienen ante la falta de una verdadera regulación.

Pide uno de los creadores de la IA ponerle freno ante falta de regulaciones
Triunfo. La película animada se consolida como uno de los mayores éxitos globales de Netflix en 2025 y suma reconocimientos musicales y cinematográficos.

‘K-Pop Demon Hunters’ rompe récords y alcanza 500 millones de vistas en Netflix
La temporada invernal trae consigo las enfermedades respiratorias estacionales, muchas se caracterizan por presentar resfriado, tos, secreción nasal, fiebre, dolor de cuerpo, entre otros síntomas

Lo que debes saber del Virus Sincitial Respiratorio, enfermedad que afecta principalmente a niños
Image of cute pretty young woman wearing hat and scarf. Looking aside chatting by phone.

Los 50 mejores mensajes para felicitar la Navidad 2025 por WhatsApp