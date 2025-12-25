Morena impulsa iniciativa para permitir la muerte asistida en adultos

CDMX.- La bancada de Morena en la Cámara de Diputados impulsa una iniciativa para despenalizar la muerte asistida en México para personas mayores de 18 años, mediante reformas a la Ley General de Salud y al Código Penal Federal.

La propuesta fue presentada por la diputada federal Naty Poob Pijy Jiménez Vásquez y plantea que la práctica de la muerte asistida no constituya delito ni genere responsabilidad civil por daños y perjuicios, siempre que se realice bajo el amparo de la ley y conforme a los lineamientos que emita la Secretaría de Salud.

De acuerdo con el documento, la muerte asistida solo podrá aplicarse a solicitud expresa y por escrito de la persona interesada. La petición deberá notificarse a un Comité de Bioética, que evaluará la aptitud del solicitante y la procedencia del procedimiento.

La iniciativa establece que la Secretaría de Salud será la encargada de emitir la normatividad correspondiente, incluyendo requisitos, procedimientos, formatos y tiempos de reflexión previos a la aprobación y ejecución de la muerte asistida.

Asimismo, precisa que el personal médico que practique estos procedimientos deberá contar con autorización sanitaria y podrá negarse a realizarlos en cualquier momento. En esos casos, la institución de salud deberá asignar a otro médico que no sea objetor de conciencia.

El proyecto define la muerte asistida como la terminación intencional de la vida, practicada por personal médico autorizado, a solicitud expresa de la persona, mediante procedimientos de eutanasia o suicidio asistido, ambos sujetos a la aprobación de la autoridad competente.

También propone la creación del Título Octavo Bis en la Ley General de Salud, denominado “De los Cuidados Paliativos a los Enfermos en Situación Terminal y de la Muerte Asistida”, con el objetivo de salvaguardar la dignidad de las personas y garantizar que los procedimientos se realicen bajo protocolos oficiales y en condiciones dignas.

La iniciativa, turnada a las comisiones de Salud y de Justicia, reconoce que en México actualmente se prohíben la eutanasia y el suicidio asistido; no obstante, cita datos de la Segunda Encuesta Nacional de Opinión sobre el Derecho a Morir con Dignidad 2022, que revelan que 68.6% de los encuestados considera que las personas en fase terminal deberían tener la opción de adelantar su muerte.

El documento también hace referencia a experiencias internacionales y sostiene que legislar en la materia permitiría reconocer derechos como la dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad y la autonomía en la toma de decisiones, en casos de enfermedades o padecimientos sin posibilidad de mejoría. Con información de El Universal