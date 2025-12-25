Fernández Noroña suma solo tres iniciativas en 16 meses de legislatura

/ 25 diciembre 2025
    Fernández Noroña suma solo tres iniciativas en 16 meses de legislatura
    Una de las propuestas corresponde a la emisión de monedas conmemorativas. /FOTO: CUARTOSCURO

Datos del Sistema de Información Legislativa muestran el número de iniciativas presentadas por el senador durante la actual legislatura

CDMX.- El senador Gerardo Fernández Noroña ha presentado tres iniciativas en lo que va de la actual legislatura, de acuerdo con información oficial y actualizada del Sistema de Información Legislativa (SIL) del Congreso de la Unión.

Según el registro, una de las propuestas corresponde a la emisión de monedas conmemorativas, mientras que las otras dos plantean reformas al Reglamento del Senado de la República. Las tres iniciativas se encuentran actualmente pendientes de dictamen en comisiones.

El 29 de octubre de 2024, cuando se desempeñaba como presidente de la Mesa Directiva, Fernández Noroña presentó, junto con el senador Carlos Lomelí, una iniciativa para reformar el artículo 98 del Reglamento del Senado, con el objetivo de regular las votaciones nominales solicitadas una vez cerrado el sistema electrónico.

La propuesta establece que, tras emitirse la declaratoria correspondiente, las senadoras y senadores que no hayan podido votar por alguna razón podrán informar a la Presidencia de la Mesa Directiva el sentido de su voto, únicamente para que quede asentado en el Diario de los Debates, sin que ello modifique el resultado oficial de la votación.

Ese mismo día, ambos legisladores presentaron otra iniciativa para reformar el artículo 76 del Reglamento del Senado, orientada a regular las intervenciones de los senadores en asuntos que se aborden fuera del orden del día.

Posteriormente, el 11 de junio de 2025, Fernández Noroña propuso una iniciativa para emitir una colección de monedas conmemorativas de las sedes históricas del Senado de la República. La propuesta fue suscrita también por el senador del PAN Mauricio Vila Dosal, quien actualmente cuenta con licencia para separarse de su escaño.

En contraste, el registro legislativo indica que la actual presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, ha presentado ocho iniciativas de reforma durante los mismos 16 meses que lleva la presente legislatura. Con información de El Universal

