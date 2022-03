‘Canción Sin Miedo’... el tema de la coahuilense Vivir Quintana que se volvió himno en las marchas del 8M (videos)

De pronto esta canción tomó un vuelo insospechado y agarró camino y fue a dar a oídos de otra grande, de una mujer que con guitarra en mano le ha cantado al desamor, pero también ha reprobado la violencia y además se ha pronunciado por la violencia de género: Mon Laferte.

“Todo sucedió gracias a un amigo en común que se llama Mauricio Díaz Hueso, que también es cantautor, él me escribió y me dijo que Mon Laferte iba a tener un concierto en el Palacio de los Deportes y que estaba buscando chicas dentro de la música, y me dijo que pensó en mi porque le gustaba mucho mi trabajo. Después me contactó su equipo y me preguntaron que si quería cantar con ella y con otras 70 mujeres en escena cantando ‘Cucurrucucu Paloma’, fue muy emocionante porque me encontré a muchas amigas ahí e hice nuevas amigas. Después Mon Laferte me invitó a un podcast para visibilizar el trabajo de las mujeres en la música, es un proyecto que ella trae, y me hizo darme cuenta que entre mujeres podemos compartir espacios, que es necesario que seamos compartidas”.

“Lo de escribir el tema de ‘Canción sin Miedo’ sucedió cuando yo estaba en Francisco I. Madero con mis papás de vacaciones, y entonces les dije que me acaba de escribir Mon Laferte contándome que iba a tocar en el Zócalo el 7 de marzo y que se le había ocurrido con mi manera regional hacer una canción para interpretarlas juntas, el proceso creativo duró nueve horas, porque me dijo que la necesitaba el mismo día para todos los arreglos y demás. Se la mandé más tarde y le encantó, y sumamos a El Palomar, que es este grupo de chicas que están participando activamente en este grupo coral dirigido por Paz Court”.