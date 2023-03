Cárteles sí controlan parte del territorio mexicano, coincide Mayorkas con Blinken

El Secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, consideró que hay partes de México que son controladas por los cárteles, sin embargo, también defendió la cooperación con el país en contra del crimen organizado.

Cuestionado por el senador republicano, Lindsey Graham, en el comité judicial de la Cámara Alta, sobre su posicionamiento frente a las declaraciones de Antony Blinken, secretario de Estado de EU, Mayorkas aseguró: “Lo estoy”. Mientras, refirió estar en contra de los comentarios hechos por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Fue el pasado 22 de marzo cuando Blinken aseguró que “algunas partes” de México no tenían control del gobierno, sino, del crimen organizado que opera en cada región, incluso, señaló que podrían designarse a los cárteles de droga como “terroristas”. No obstante, AMLO aseguró que los comentarios eran parte de una “campaña anticipada por las elecciones del año próximo”.

“Eso es falso [que algunas regiones de México están dominadas por los cárteles], no es cierto, no hay lugar en México donde no haya presencia de la autoridad [...] estamos destruyendo laboratorios clandestinos de drogas en todos lados”, dijo López Obrador.

Enseguida, Mayorkas reafirmó la cooperación entre ambas naciones, y sobre la lucha contra el fentanilo y la migración irregular.

“Hemos logrado grandes casos juntos y estamos buscando mejorar nuestra cooperación”, reviró.