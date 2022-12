Durante la tarde de este viernes, se informó en la cuenta de Twitter de Ceci Flores que, debido a su delicado estado de salud, no podrá dar entrevistas sobre su labor como líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora.

Aunque no dieron más detalles, sentenciaron que Flores se reportará y seguirá con su función, luego de recuperarse. Por ello, pidieron oraciones para que su salud mejore.

“Se comunica que Cecilia Patricia Flores se encuentra delicada de salud, por lo cual no se encuentra en disponibilidad para dar entrevistas. En cuanto se recupere, ella lo hará público. Pedimos oración por su pronta salud”, comunicó.

LABOR RECONOCIDO

A inicios del mes de diciembre, su trabajo como madre buscadora fue reconocida a nivel internacional. La BBC señaló a Ceci Flores como una de las 100 mujeres más influyentes del mundo, además de una activista reconocida en Latinoamérica.

“Flores dice que su activismo está impulsado por el miedo a morir sin saber qué pasó con sus hijos, víctimas de desapariciones forzadas en México”, señala la BBC.

Su hazaña comenzó cuando uno de sus hijos desapareció. No obstante, en medio de una fuerte búsqueda, dos más fueron desaparecidos.

“En ese momento, me quería volver loca de dolor y no concebía que tuviera que revivirlo todo. No podría describir lo terrible de esa experiencia. Yo le imploraba a Dios, pensaba que era una pesadilla de la que quería despertar”, decía.

Sin embargo, uno de ellos fue encontrado con vida y la esperanza volvió. Así, ahora busca justicia por sus otros dos hijos, Alejandro y Marco Antonio, que no han vuelto a casa desde 2015 y 2019.

Su labor ha enfurecido a funcionarios del gobierno, organizaciones delictivas y demás. Por ello, ha recibido miles de amenazas que ella no comprende, y tampoco teme, pues su trabajo con el colectivo no cesa.

“La verdad es que no entendemos el motivo de esas amenazas, por qué les incomodamos tanto si nosotras no hacemos nada. Ni buscamos culpables ni justicia, porque la justicia no existe. Lo que queremos es poder encontrar a nuestros hijos y que puedan descansar en un lugar digno”, dijo para BBC.

