Cerrará AMLO “ciclo político” tras ser presidente de México; descarta ser partidario de la reelección

En una reunión con autoridades de la sierra de Sonora y Chihuahua, el jefe del Ejecutivo federal manifestó que no se debe de tener apego al dinero y al poder, y señaló que le quedan dos años y cinco meses a su gobierno para concluir obras y proyectos ya que no es partidario de la reelección.

“Todavía nos quedan dos años cinco meses y a lo mejor pasa el tiempo porque continúan otros gobiernos. Yo les digo no por lo que decía don Adolfo Ruiz Cortines o lo de lo que yo hablaba de la edad, yo soy también maderista, y Francisco I. Madero decía ‘Sufragio efectivo no reelección’, y además ya quiero cerrar un ciclo, y no sentirnos insustituibles, porque luego se convierte en un vicio, no hay que tenerle mucho apego ni al dinero ni al poder, pero en el tiempo que queda podemos avanzar”.

Acompañado por el gobernador Alfonso Durazo, el Mandatario federal se comprometió que se entregarán 50 millones de pesos para la construcción de caminos en municipios de Sonora como Arivechi, Bacanora, Ónavas, Quiriego, Rosario Sahuaripa, San Javier, Soyopa y Yécora; y de Chihuahua como Madera, Moris, Ocampo y Temósachic.

Tras consultar a Juan Pablo de Botton, subsecretario de Egresos, el primer mandatario aseguró que en “15 días a más tardar (tendrán los recursos) y vamos a revisar el planteamiento que tienen en general, porque hay otras demandas, de acuerdo a lo que nos está entregando el gobernador y seguramente van a salir otras demandas en el caso de Chihuahua, y nos vemos si les parece en tres meses, que ya para entonces ya empezaron los caminos, ya empezaron a trabajar”, dijo.