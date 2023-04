César Duarte, ex gobernador de Chihuahua, denuncia a jueza que lleva su proceso penal

El ex gobernador de Chihuahua, César Horacio Duarte Jáquez, quien actualmente se encuentra en prisión, presentó una denuncia penal contra la Jueza de Control que lleva el caso en esta etapa del proceso, ya que, se negó a revisar la medida cautelar de prisión preventiva, la cual está cumpliendo.

Juan Carlos Mendoza Luján, abogado del ex mandatario, declaró que la jueza de Control Delia Valentina Meléndez Olivas incurrió en delitos de denegación o retardo de justicia y prevaricación, por negarse a realizar una audiencia para debatir sobre la petición de la defensa de Duarte a modificar la medida cautelar en función a su estado de salud.

“Al día de ayer nos notifica en un criterio totalmente absurdo a toda lógica refiere que no hay lugar a debatir el estado de salud de nuestro defenso a fin de modificar su medida cautelar, mucho menos el que sean expuestos en audiencia pública las causas por las cuales su proceso debe ser sobreseído. Es decir, resuelto por no haber en dicho proceso ningún elemento que sostenga un delito, su responsabilidad o bien los demás elementos señalados en la Constitución y demás leyes regulan para imputar a alguien un delito”, indicó la defensa del ex gobernador chihuahuense.

Fue el pasado martes, cuando se iba a realizar la audiencia intermedia de revisión de datos de prueba que podría desahogarse en un juicio oral contra Duarte. Sin embargo, presentó problemas de salud horas antes de que iniciara la diligencia, por lo que fue hospitalizado, ocasionando que no estuviera presenta en la cita.

A lo que la defensa del exmandatario estatal solicitó a la jueza que le permitiera conectarse a la diligencia por videollamada, pero solo solicitó que le presentaran un informe sobre el estado de salud y decretó un receso.

Misma que se reanudó la tarde del martes y la jueza recibió el informe, pero determinó suspender el desahogo de la audiencia intermedia y no fijó una fecha nueva, indicando que dependía del estado de salud de César Duarte, porque no había renunciado a su derecho a estar presente.

El pasado 29 de marzo Duarte afirmó haber sufrido un infarto al miocardio, hecho que buscó respaldar con un electrocardiograma realizado por su médico personal, Mario Humberto Valles Terrazas. Pero, a solicitud de las autoridades del Centro de Readaptación Social número 1 revisaron al ex gobernador el 30 de marzo y determinaron que no había pruebas suficientes como para afirmar que había sufrido un infarto.

El exmandatario de Chihuahua es acusado por el desvío de 96 millones 685 mil 253 pesos del erario público durante su sexenio de 2010 a 2016.