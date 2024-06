¡Chaac se enojó! Mujer culpa de inundaciones a estatua de Poseidón en playa de Yucatán

En su video, la tiktoker Vicky Wolff explica que “aquí en Mérida, bueno Yucatán, estamos en una Península, estamos rodeados de agua, aquí hay ch*ng*s de cenotes que si vienen los huracanes, aquí nosotros no le rezamos a Kukulcán. Él aquí es el mero mero, el que controla todo, y Kukulcán es el jefe que no viene haciendo practicante nada” .

Ante la fuerte temporada de lluvias en México que ha afectado con inundaciones a Yucatán y ha provocado la preocupación de la población. A lo que una teoría del porqué ha sido presentada en TikTok , donde una mujer afirma que los fenómenos naturales no son debido al estado del tiempo, sino a la supuesta ira del dios maya de la lluvia y agua Chaac por una estatua de Poseidón .

Afirmando que en la Península le rezan a Chaac, el dios de la lluvia y el agua, quien de acuerdo con la usuaria se habría enfadado tras la colocación de una estatua de Poseidón en el malecón de Progreso, Yucatán. Lo que ha provocado lluvias intensas e inundaciones que azotan a la región, afirmando que es ‘una clara señal de la furia divina’.

“Ya que a un ‘pelaná’ se le ocurrió la grandiosa idea de poner una estatua gigante de Poseidón en el puerto de Progreso y ¿saben qué pasó?, días después de que se colocó esa m**rd* que de repente llueve y se inunda”, enfatizando en la coincidencia entre la llegada de las lluvias y la instalación de la estatua.

“No me malentiendan, el artista hizo un trabajo increíble, pero no es el trabajo en sí es lo que representa la escultura y pues ni como quejarnos por fin ya está lloviendo”, dijo la mujer que a pesar de ser escéptica en muchas cosas, insiste que los eventos no son simples casualidades.