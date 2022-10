“No se puede aplaudir la ilegalidad, no se puede tolerar que la Constitución se viole una y otra vez, y se felicite a quien la viola, por eso, independientemente del contenido basura, falso y truqueado de las intervenciones ilegales de las conversaciones privadas, es inaceptable que nos acostumbremos a que se vulnera la ley a capricho de la o el gobernante y no hay consecuencia”, dijo el morenista.

Por otra parte, también acusa que se trata de una “guerra sucia” por las elecciones de 2024, donde busca participar como aspirante a la presidencia de México.

“Promovidos, patrocinados y tolerados desde las oficinas de la aspirante y los aspirantes al mismo cargo, algo lamentable, la campaña anticipada ha provocado esta situación y se recicla la guerra sucia en nuestra contra, se quiere eliminar a la mala, con dinero legal o ilegal y con estrategias burdas a quienes aspiramos en mejorar y continuar la transformación de este país”, dijo Monreal.

“Voy a actuar y a ejercer mi derecho oportunamente ante las instancias legales competentes, no voy a ceder, vamos a resistir”, finalizó.

Mientas, Alejandro Moreno reiteró su “amistad, solidaridad y absoluto respaldo” a Monreal, calificándolo como un “político de experiencia”.

