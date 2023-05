Cheems está enferma; su dueña se prepara ‘para lo peor’

Balltze, la perrita protagonista de varios memes conocida como Cheems, está enferma.

Así lo dio a conocer su dueña, quien dijo que ya se prepara para lo peor, aunque también espera un milagro.

Kathie confirmó en Instagram que la perra de raza Shiba sufre una enfermedad respiratoria grave, por lo que, dijo, “dará todo lo que pueda para mantener su calidad de vida” y prometió no dejarla sufrir.

La señora adoptó a Balltze, originaria de Hong Kong, cuando tenía un año.

Un informe, dijo, “está trayendo las tristes noticias, hay tres pequeñas neoplasias dentro de la pleural y muy probablemente sea la razón por la que causa la efusión pleural; el tercer veterinario sugirió que la toracocentesis se puede realizar una vez cada 2-3 semanas para prevenir sus dificultades respiratorias”.

“Ball Ball parece tan feliz y energética, es solo una niña, me da la bienvenida como siempre, come y bebe de costumbre. Como dueña debo dar todo lo que pueda dar para mantener su calidad de vida y prometo que no la dejaré sufrir. Mientras tanto, tenemos que mantenernos alegres por ella y echarle la negatividad. Me estoy preparando para lo peor, pero también esperando un milagro. Fuerza chica, el mundo está apoyando por ti”, indicó en Instagram.