Mapi León, del Barcelona, es acusada de agresión a jugadora del Espanyol

León explicó que la acción se produjo en el contexto del partido, asegurando que no hubo ninguna intención inapropiada en su gesto. “En las imágenes se aprecia que es un lance del juego en el que ella me choca intencionadamente y yo le toco la pierna diciéndole como reacción a dicho encontronazo: ‘Qué te pasa’. No hay ningún tocamiento de zona íntima ni mucho menos intención de ello”, explicó.

La defensa azulgrana también criticó la repercusión del video: “Es un simple lance del juego que no merece la difusión ni la importancia que está adquiriendo la noticia”, agregó, dejando claro que no haría un gesto de esa naturaleza. “En ningún caso se me pasaría por la cabeza tocar partes íntimas de ninguna de mis compañeras, va en contra de mis principios y no lo haré nunca”.