Chihuahua realiza búsqueda y difunde pesquisas por desaparecidos de Michoacán y Veracruz

CIUDAD JUÁREZ, CHIH.- Durante las últimas horas se iniciaron acciones de búsqueda y difusión de pesquisas en municipios de Chihuahua para dar con el paradero de personas reportadas como desaparecidas en Michoacán y Veracruz.

La Fiscalía General del Estado de Chihuahua informó que las labores se realizan en coordinación con autoridades de Michoacán y Veracruz, con participación de personal de la Fiscalía de Distrito Zona Noroeste.

De acuerdo con el reporte, la búsqueda se concentró en parques, plazas y en la central de autobuses de la ciudad de Nuevo Casas Grandes, donde se distribuyeron fichas de búsqueda y se colocaron pesquisas.

En esos puntos se difundió información de Gabriel Alejandro Escalera Medina, de 27 años, y de Erasmo Medina Mendoza, de 27, quienes cuentan con reporte de ausencia desde el 8 de diciembre de 2021, en La Higuerita, municipio de Los Reyes, Michoacán.

También se repartieron pesquisas de Juan Carlos Ruiz Mendoza, de 34 años, con reporte de ausencia del 27 de septiembre de 2015, en Córdoba, Veracruz.

La autoridad estatal indicó que estas actividades buscan ampliar la localización a partir de información que pudiera recabarse en la entidad, ante la posibilidad de que las personas ausentes hayan transitado o permanecido en la región noroeste.