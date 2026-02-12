Chihuahua realiza búsqueda y difunde pesquisas por desaparecidos de Michoacán y Veracruz

+ Seguir en Seguir en Google
Noticias
/ 12 febrero 2026
    Chihuahua realiza búsqueda y difunde pesquisas por desaparecidos de Michoacán y Veracruz
    La autoridad estatal indicó que estas actividades buscan ampliar la localización a partir de información que pudiera recabarse en la entidad. ESPECIAL
El Universal
por El Universal

COMPARTIR

TEMAS


Desaparecidos

Localizaciones


Chihuahua

Organizaciones


FGR

Autoridades activaron acciones de campo para ampliar el alcance de reportes de ausencia originados en otras entidades

CIUDAD JUÁREZ, CHIH.- Durante las últimas horas se iniciaron acciones de búsqueda y difusión de pesquisas en municipios de Chihuahua para dar con el paradero de personas reportadas como desaparecidas en Michoacán y Veracruz.

La Fiscalía General del Estado de Chihuahua informó que las labores se realizan en coordinación con autoridades de Michoacán y Veracruz, con participación de personal de la Fiscalía de Distrito Zona Noroeste.

TE PUEDE INTERESAR: Asesinan en Culiacán a adolescente de 16 años

De acuerdo con el reporte, la búsqueda se concentró en parques, plazas y en la central de autobuses de la ciudad de Nuevo Casas Grandes, donde se distribuyeron fichas de búsqueda y se colocaron pesquisas.

En esos puntos se difundió información de Gabriel Alejandro Escalera Medina, de 27 años, y de Erasmo Medina Mendoza, de 27, quienes cuentan con reporte de ausencia desde el 8 de diciembre de 2021, en La Higuerita, municipio de Los Reyes, Michoacán.

TE PUEDE INTERESAR: Economía estima de 20 a 30 proyectos energéticos con un valor de 200 mil mdd en México

También se repartieron pesquisas de Juan Carlos Ruiz Mendoza, de 34 años, con reporte de ausencia del 27 de septiembre de 2015, en Córdoba, Veracruz.

La autoridad estatal indicó que estas actividades buscan ampliar la localización a partir de información que pudiera recabarse en la entidad, ante la posibilidad de que las personas ausentes hayan transitado o permanecido en la región noroeste.

La Fiscalía General del Estado en Chihuahua solicitó a la ciudadanía que, en caso de contar con información útil, veraz y que contribuya a la búsqueda, la comunique a través de las líneas de emergencia 911 o al número 089 de denuncia anónima.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Desaparecidos

Localizaciones


Chihuahua

Organizaciones


FGR

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
Los superiores estatutos familiares

Los superiores estatutos familiares
true

No se puede ser Presidenta a medias
Profepa llamó a no comprar colibríes ni amuletos con estas aves durante San Valentín y recordó que su captura ilegal amenaza especies protegidas y afecta los ecosistemas.

Profepa alerta por tráfico de colibríes previo al 14 de febrero; llama a evitar su compra y uso en ‘amarres’
Un hombre saltó con paracaídas desde el Rooftop Bar 360 del Hotel Riu Guadalajara, pese a que no tenía autorización.

Hombre salta en paracaídas desde el Rooftop Bar 360 de hotel en Guadalajara; clausuran lugar (video)
Se registró un alza de reportes por una presunta página fraudulenta de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Usuarios detectan presunta página fraudulenta de la SRE para tramitar el pasaporte mexicano
La SSC llamó a verificar tiendas en línea y evitar pagos en plataformas no confiables ante el aumento de fraudes por el 14 de febrero.

SSC CDMX alerta por fraudes en compras en línea por el Día del Amor y la Amistad
Marc Anthony rompe el silencio sobre polémica en boda de Brooklyn Beckham

Marc Anthony rompe el silencio sobre polémica en boda de Brooklyn Beckham
La actividad continuará la próxima semana en la unidad deportiva “Venustiano Carranza”.

Más de 40 boxeadores participarán en la segunda fecha de Auténticos Novatos