Asesinan en Culiacán a adolescente de 16 años

México
/ 12 febrero 2026
    Asesinan en Culiacán a adolescente de 16 años
    El padre del menor aseguró que éste habría sido víctima de una confusión de hombres armados. CUARTOSCURO

Ricardo Mizael, estudiante de la Universidad Autónoma de Sinaloa, fue baleado cuando salió a comprar comida para gatos

Ricardo Mizael, estudiante de 16 años y jugador de basquetbol de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), fue asesinado a balazos en Culiacán, Sinaloa; su familia lamentó que la víctima se encontraba en la calle sólo para comprar un biberón y alimento para unos gatos rescatados.

Los hechos se registraron la mañana del miércoles 11 de febrero en el fraccionamiento Los Ángeles, al oriente de Culiacán.

TE PUEDE INTERESAR: Drones del narco van de vigilar a la Patrulla Fronteriza a cruzar fentanilo y lanzar explosivos

El asesinato provocó indignación social luego de que su familia aclarara que el adolescente únicamente salió a la farmacia.

El ataque se registró alrededor de las 9:40 horas sobre el bulevar California, casi esquina con Paseo Tamazula.

Según los reportes policiales, sujetos armados a bordo de una motocicleta dispararon contra el adolescente frente a un establecimiento comercial.

A través de redes sociales, el padre del adolescente refirió que Ricardo Mizael fue víctima de una confusión por parte de los agresores.

“Era un niño inocente, sin malicia. Es muy fácil decir ‘en qué andaría metido’, pero solo iba caminando a comprar un biberón para unos gatos que había rescatado. Salió a plena luz del día, porque yo estaba trabajando”, comunicó.

“El niño ni siquiera salía, no sabía andar en moto, no sabía manejar, no iba acompañado”, agregó.

La Universidad Autónoma de Sinaloa y la Academia de Basquetbol Águilas emitieron pronunciamientos para lamentar la pérdida del estudiante de la preparatoria Emiliano Zapata.

El Rector de la UAS, Jesús Madueña Molina, recordó a la víctima como un alumno destacado y un deportista talentoso que representaba los colores de la institución en la disciplina de basquetbol.

Compañeros y entrenadores coincidieron en describirlo como un joven sin malicia y dedicado a sus estudios.

“(Fue) víctima de los lamentables y trágicos hechos violentos que han afectado a nuestra ciudad. Con su partida prematura, se nos ha arrebatado a un gran joven, cuyo espíritu y talento en la cancha fueron fuente de inspiración para todos”, comunicó la Academia de Basquetbol Águilas.

“Extendemos nuestras más sinceras condolencias a su desconsolada familia, amigos y compañeros. Su luz y su recuerdo vivirán para siempre en nuestros corazones”.

El sector donde ocurrió el homicidio ha sido escenario de múltiples hechos violentos derivados de la disputa entre facciones del Cártel de Sinaloa.

Al respecto, la senadora Paloma Sánchez (PRI) informó que, con este caso, suman 87 niñas, niños y adolescentes que han perdido la vida como víctimas colaterales de la violencia en la entidad durante el último periodo de conflicto.

“Él, como tantos inocentes, no era un criminal; no le hacía daño a nadie. Iba a la prepa y jugaba basquetbol. Miedo, desesperación y mucho dolor es lo que vive la gente de Sinaloa desde hace 521 días.

“Exigimos justicia para Ricardo Mizael y condenamos nuevamente al Gobierno de #Morena que permite que los jóvenes sean asesinados mientras se niegan a proteger a las y los sinaloenses”, señaló.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa inició una carpeta de investigación por homicidio doloso, aunque hasta el momento no se ha informado sobre la detención de los responsables ni se han precisado mayores detalles sobre el móvil del ataque.

