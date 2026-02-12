Economía estima de 20 a 30 proyectos energéticos con un valor de 200 mil mdd en México

+ Seguir en Seguir en Google
Dinero
/ 12 febrero 2026
    Economía estima de 20 a 30 proyectos energéticos con un valor de 200 mil mdd en México
    El ciclo de conferencias fue organizado por New Energy Events y llevado a cabo en Ciudad de México entre autoridades y la IP del sector energético internacional. VANGUARDIA

Autoridades de la Secretaría de Economía del sector energía anunció estas inversiones en infraestructura; inversores extranjeros estarían detrás de estos recursos

Con un valor de 200 mil millones de dólares (mdd), la Secretaría de Economía anunció el pasado 11 de febrero su cartera de entre 20 a 30 proyectos estimados del sector energético, informó Diana León, titular del sector energía de la dependencia en el 1st Clean Firm Power Latam Summit, organizado por New Energy Events.

Este valor representaría alrededor del 50% de lo que Marcelo Ebrard, secretario de Economía, proyectó para el portafolio integral de inversiones con un valor de 407 mil mdd, con destino a sectores estratégicos como energía, semiconductores, centros de datos, industria farmacéutica, entre otros.

TE PUEDE INTERESAR: Golpe al huachicol en Veracruz: aseguran 82 mil litros de combustible y 149 vehículos

Este gasto se invertiría en proyectos tanto de energías renovables como hidrocarburos, infraestructura asociada en líneas de transmisión energética, gas, almacenamiento, puntualizó Diana León.

El origen de los recursos son principalmente de inversores extranjeros —y no se trata de inversiones mixtas—, colaborando con las secretarías de energía y economía encargadas de aceptar los aspectos técnicos y regulatorios de los proyectos; “de energía, alrededor de la mitad del monto... es inversión que va a venir de empresas, extranjeras”, declaró Diana León.

Dentro del marco del Plan México que la presidenta Claudia Sheinbaum anunció al comenzar su administración, estas inversiones anunciadas representarían para México una apuesta en la demanda de electricidad de los próximos años, pues se estima que será superior a 25 gigawatts (GW) hacia 2039.

Desde 2009 New Energy Events organiza “conferencias y capacitaciones de alto nivel que presentan los acuerdos, políticas y alianzas que definen la transición energética de América Latina y el Caribe”.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Sector Energético
Dinero
Economía

Localizaciones


Ciudad de México

Personajes


Marcelo Ebrard

Organizaciones


Secretaría De Economía

Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
4T: La caja de Pandora

4T: La caja de Pandora
true

Amenaza la nociva 4T a la minería
true

POLITICÓN: ¿Tendrá la CTM sello coahuilense? Tereso Medina es el favorito, pero no tiene segura la dirigencia nacional
El caso de agresión en Plaza Cocoa se resolvió mediante un acuerdo reparatorio que incluyó compensación económica y terapias psicológicas para los menores involucrados.

Concluye caso de Plaza Cocoa de Saltillo con acuerdo reparatorio; agresores recibirán terapia
El despliegue probablemente vendría de la costa este de Estados Unidos, y un portaaviones se está preparando para salir al mar en dos semanas.

Pentágono ordena a un segundo grupo de ataque de portaaviones prepararse para su despliegue en Oriente Medio
Además del formato por equipos, se jugará el FCG Western States Cup a 54 hoyos.

Saltillense Alberto Rodríguez, convocado al Tri de golf para torneo ante EU y Canadá
El secretario de Energía de EU, Chris Wright, llegó a Venezuela para impulsar una reforma más audaz de la industria energética, dejando claro que Estados Unidos podría usar su posición como gigante económico para lograr estos objetivos.

EU presiona a Venezuela para que haga más por estimular la inversión
Sonja Lyubomirsky ha sido una destacada investigadora en la ciencia de la felicidad durante décadas y durante el mismo tiempo, la gente le ha preguntado: ¿Cuál es el secreto?

¿Cuál es el secreto de la felicidad? Estos investigadores tienen una teoría