Economía estima de 20 a 30 proyectos energéticos con un valor de 200 mil mdd en México

Con un valor de 200 mil millones de dólares (mdd), la Secretaría de Economía anunció el pasado 11 de febrero su cartera de entre 20 a 30 proyectos estimados del sector energético, informó Diana León, titular del sector energía de la dependencia en el 1st Clean Firm Power Latam Summit, organizado por New Energy Events.

Este valor representaría alrededor del 50% de lo que Marcelo Ebrard, secretario de Economía, proyectó para el portafolio integral de inversiones con un valor de 407 mil mdd, con destino a sectores estratégicos como energía, semiconductores, centros de datos, industria farmacéutica, entre otros.

Este gasto se invertiría en proyectos tanto de energías renovables como hidrocarburos, infraestructura asociada en líneas de transmisión energética, gas, almacenamiento, puntualizó Diana León.

El origen de los recursos son principalmente de inversores extranjeros —y no se trata de inversiones mixtas—, colaborando con las secretarías de energía y economía encargadas de aceptar los aspectos técnicos y regulatorios de los proyectos; “de energía, alrededor de la mitad del monto... es inversión que va a venir de empresas, extranjeras”, declaró Diana León.

Dentro del marco del Plan México que la presidenta Claudia Sheinbaum anunció al comenzar su administración, estas inversiones anunciadas representarían para México una apuesta en la demanda de electricidad de los próximos años, pues se estima que será superior a 25 gigawatts (GW) hacia 2039.

Desde 2009 New Energy Events organiza “conferencias y capacitaciones de alto nivel que presentan los acuerdos, políticas y alianzas que definen la transición energética de América Latina y el Caribe”.