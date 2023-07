¡China piratea hasta al IMSS!... la historia de Giordon, la empresa que robó el logo del Seguro Social

Zhongshan Giordon Audio Alarm Equipment, empresa acusada por el IMSS, se encargaba de vender sistemas de seguridad para automóviles y su logotipo era sumamente similar al de la dependencia mexicana, solo cambiaba el color, que en el caso de Giordon era rojo.

Frente al plagio, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) tuvo que intervenir y sugirió a los directivos del IMSS que hablaran con la empresa china para informales sobre el plagio y solicitarles que cambiaran de logo.

El IMSS no dudó y actuó, así que se contactó con la empresa china para informarles que habían plagiado su logo, el cual fue creado en 1944 por Ignacio García Téllez, el entonces director del IMSS, y por el caricaturista Salvador Zapata Agüero.

El proceso no fue sencillo, pues la empresa china Giordon argumentaba en una carta que mandaron al IMSS que pagaron mucho para la elaboración del logo y que no había sido de su conocimiento que en México ya existía uno similar, pues de lo contrario, no lo hubieran aceptado.

Nuestro consejo de administración no lo hubiera elegido si hubiéramos sabido que ya estaba en uso.

EMPRESA CHINA SE NIEGA A DEJAR DE USAR EL LOGO DEL IMSS

Personal de Giordon argumentó que el logotipo de la empresa china, supuestamente había sido diseñado en el año de 1996 por una compañía de publicidad, y que lo habían registrado sin problema en más de 10 países, por lo que consideraron que era original.

La empresa china finalmente aseguró que no quitaría su logo porque habían gastado mucho dinero en él.

Ante la negativa de Giordon, el IMPI dijo que la empresa extranjera no tenía permitido comercializar sus productos en México hasta que no cambiara su logotipo, de esta forma, se cuidaría el logo del IMSS.