$!¿Chocolates para San Valentín?... ¡Cuidado! Profeco advierte que estas marcas ni siquiera tienen cacao y son imitación

Uno de los regalos por excelencia en el Día de San Valentín junto con las flores y los bombones son los chocolates.

En el marco del Día de San Valentín, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), realizó un estudio de calidad y reprobó algunas marcas de chocolates debido a que resultó ‘falso’.

Mediante la Revista del Consumidor, el organismo determinó que ya sea de la categoría que sea, ninguno de ellos debe contener una proporción mayor al 5 por ciento de la grasa vegetal diferente a la manteca de cacao.

Profeco encontró que existen chocolates que no lo son, que están compuestos en su mayoría por grasa vegetal que no es manteca de cacao son las marcas que te enumeramos a continuación, para que no los regales este 14 de febrero.

La marcas que se analizaron fueron La Suiza, Lindt Lindor, Lady Godiva, Bremen Cerize, Sanborns Chocolates, Hershey’s, Picard, Colosseo, Laposse, Turin y Carlos V.

De acuerdo con la Norma Oficial mexicana 186 el chocolate se considera un producto elaborado a partir de una mezcla de pasta de cacao, manteca de cacao, cocoa y azúcares.

Estos son los chocolates que no son chocolates según la Profeco:

Ferrero Rocher: Surtido de chocolates Ferrero Collection: En este caso, Profeco encontró que en la caja de chocolates con 24 piezas únicamente 8 de ellos son chocolate. El resto de ellos están elaborados de galletas cubiertas de coco con relleno cremoso y almendra entera, otros de relleno cremoso y cubierta de chocolate amargo, mientras que el resto de trocitos de avellana y relleno cremoso con avellana entera.