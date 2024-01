Cientos de antitaurinos protestan en la Ciudad de México contra el regreso de las corridas de toros

Ciudad de México.- Más de 300 personas marcharon este domingo desde la Glorieta de los Insurgentes hacia la Plaza de Toros México para manifestar su rechazo al regreso de las corridas de toros, que se reanudaron este domingo tras una suspensión de dos años por la pandemia de COVID-19.

Los manifestantes, portando cartulinas y mantas con mensajes como “Abolición a la Tauromaquia”, “Somos seres sintientes, no te diviertas a costa de nuestro sufrimiento” y “la tortura no es arte, no es cultura”, expresaron su esperanza de que un amparo interpuesto el viernes pasado ante un juez federal de la Ciudad de México logre prohibir definitivamente las corridas de toros en la capital del país.

Además, los manifestantes informaron que se lleva a cabo una iniciativa ciudadana para reunir 35 mil firmas, vía digital y presencial, que concluirá en septiembre, para ser entregadas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).