Corridas de toros en la Ciudad de México: ¿vuelta definitiva o aplazamiento indefinido?

Las corridas de toros en la Ciudad de México están de regreso, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocara la suspensión definitiva que impedía su celebración. Sin embargo, el amparo interpuesto por la organización Justicia Justa aún no ha sido resuelto, por lo que el futuro de este tipo de espectáculos en la capital del país sigue siendo incierto.

El juez primero de Distrito en materia Administrativa en la Ciudad de México, Jonathan Bass Herrera, programó para el próximo 12 de febrero la audiencia constitucional en la que decidirá si concederá o no la protección constitucional para frenar la celebración de las corridas de toros en la capital.

Mientras tanto, la Monumental Plaza México se prepara para reiniciar las corridas el próximo 28 de enero, con un calendario de nueve eventos.

El juez Bass Herrera solicitó informes a la Facultad de Veterinaria y Zootecnia de la UNAM y al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para tener más elementos para resolver el amparo.

A la facultad universitaria le solicitó un informe en materia de zootecnia, en el cual pormenorice las características biológicas de los toros de lidia, utilizados en las corridas; su aportación al ecosistema en el que se desenvuelven, así como los cuidados que científica y legalmente deben recibir de sus cuidadores durante su crianza y y el resto de su vida.

También requirió un informe en materia de veterinaria sobre las posibles afectaciones físicas y emocionales que sufren los toros de lidia con motivo de las corridas y actividades previstas en el Reglamento Taurino para el Distrito Federal.

Al INAH le requirió informar sobre el significado social e histórico de las corridas de toros para la población que reside en la Ciudad de México.

“Deberá analizarse desde una perspectiva intercultural, esto es, incluyendo a las comunidades, pueblos indígenas y barrios originarios de la Ciudad de México y deberá incluir de la manera más detallada posible las etapas o momentos de una corrida de toro, su evolución histórica hasta la actualidad y el significado e implicaciones sociales e históricas de cada una”, precisó el juzgador.

“Se instruye a las personas investigadoras encargadas de los informes que acompañen a estos la mayor cantidad posible de referencias, obtenidas de fuentes nacionales e internacionales, a fin de respaldar sus conclusiones científicas y contribuir de la mejor manera posible en esta búsqueda de información objetiva y obtenida con base en las mejores prácticas de investigación disponible”.

La UNAM y el INAH han respondido al juez que no pueden proporcionar los informes solicitados. La UNAM argumentó que no tiene la capacidad para realizarlos y el INAH dijo que no es su competencia.

El juez Bass Herrera ha insistido en que las instituciones académicas deben proporcionar la información solicitada, ya que es necesaria para resolver el amparo.

En conclusión, el futuro de las corridas de toros en la Ciudad de México sigue siendo incierto. El amparo interpuesto por Justicia Justa aún no ha sido resuelto y las instituciones académicas a las que el juez Bass Herrera solicitó informes han respondido que no pueden proporcionarlos.

Si el juez concede la protección constitucional, las corridas de toros quedarían prohibidas en la capital del país. Sin embargo, si la sentencia es favorable a los taurinos, las corridas continuarían celebrándose en la Monumental Plaza México.

El caso ha generado un intenso debate entre los defensores y los detractores de las corridas de toros. Los primeros argumentan que las corridas son una tradición cultural que debe ser preservada, mientras que los segundos consideran que son una forma de maltrato animal que debe ser prohibida.