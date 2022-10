Claudia Ruiz Massieu reitera destape para 2024; ‘estoy lista para servir a México’

Claudia Ruiz Massieu, senadora por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), declaró estar lista para encabezar la candidatura de su bancada por la Presidencia de la República en las elecciones de 2024.

En su participación en el foro “Diálogos por México”, organizado por la dirigencia nacional del PRI, detalló que el partido tiene la oportunidad ‘rescatar a México’, pero advirtió que se requiere dos cosas: recuperar el rumbo y la confianza, así como formar alianzas con otros partidos.

“Les digo que estoy lista, la vida, mi familia y mi partido me dicen que estoy lista para servir a México, quiero encabezar el proyecto de un México plural, soy Claudia Ruiz Massieu, no tengo miedo, sí me atrevo y estoy lista”, declaró.

La ex titular de Turismo reconoció que muchos mexicanos han cuestionado el rumbo de su partido y llamó a ‘recuperar la unidad’.

