Surgen más presidenciables: Beatriz Paredes e Ildefonso Guajardo se destapan para el 2024

La política tlaxcalteca expuso que el “ partido requiere una restructuración profunda, está por encima de las personas, que está por encima del liderazgo. He planteado una Asamblea Nacional extraordinaria para abordar cuestiones de fondo. No creo que la política pase por una personalidad”.

Asimismo, apuntó que “no queremos que nuestra sociedad sea la caricatura de la Reina del Sur, ni de la barbarie y la violencia generalizada”.

Publicidad

“Tenemos que ser muy puntuales en la estrategia y la táctica, tenemos que ser muy asertivos, no hay margen de error. La única posibilidad de victoria es que trabajemos y vayamos juntos con un ideal compartido, con un programa adecuado con la capacidad de hablarle a cada uno de los mexicanos, y que ellos aprecien que sabemos corregir para constituirnos en una verdadera opción que realmente comprendemos el compromiso de representarlos y nos comprometemos a bien gobernar”.

Será mi partido quien me dará el privilegio: Ildefonso Guajardo

Por su parte, el legislador federal Ildefonso Guajardo, al participar en la primera jornada de los “Diálogos por México”, organizados por la dirigencia nacional del PRI, refrendó su convicción aliancista, pero advirtió que la oposición no puede ofrecerle al país “un regreso al pasado”.

Publicidad

Ante la militancia priista dijo que el gran reto para los priistas es “qué vamos a ofrecer; nuestra oferta no puede estar basada en un regreso al pasado”, apuntó.

Y mencionó: “Me habló un comunicador muy importante y me dice, ‘oye, que ya te destapó el Presidente’. Le dije, a mi ese destapador no me hace corcholata. Es mi partido y la alianza Va por México la que en un momento determinado me darán el privilegio de representar a mi partido”, expresó.

Los foros “Diálogos por México” se llevan a cabo del 17 al 18 de octubre y fueron inaugurados por “Alito” Moreno, de ahí que uno de sus principales detractores no haya confirmado su asistencia al evento, el ex secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

Publicidad