Claudia Sheinbaum presentará denuncia ante el INE por hashtags ‘#NarcoPresidenteAMLO’ y ‘#NarcoCandidataClaudia’

HASHTAGS ‘NARCOPRESIDENTEAMLO’ Y ‘NARCOCANDIDATACLAUDIA’ SON PARTE DE UNA CAMPAÑA CONTRA MORENA

Sheinbaum afirmó que los hashtags son parte de una campaña pagada en su contra, pero no presentó pruebas de ello durante su conferencia de prensa.

Asimismo, la exjefa de gobierno de la Ciudad de México volvió a minimizar las denuncias de los ciudadanos que participaron en la llamada “Marcha por la Democracia” el pasado domingo, donde el expresidente del INE, Lorenzo Córdova, advirtió que el gobierno federal busca establecer “un proyecto de restauración autoritaria”.

“Yo no estoy de acuerdo con este planteamiento que se hizo, por parte de a quien tomó la palabra ese día, porque no creo que esté en riesgo la democracia. Creo que a quién participó en la marcha, decirle, desde nosotros no está en riesgo la democracia, nunca va a estar en riesgo, quienes hemos luchado por la democracia, hemos sido nosotros”, manifestó Sheinbaum.

Hasta el momento, se espera el resultado de la investigación de Morena para determinar los responsables de la difusión de estos hashtags y la presentación de la denuncia correspondiente ante el INE.