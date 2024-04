CNB lanza licitación para uso de maquinaria pesada para ayuda en acciones de búsqueda

A poco más de cinco meses de que termine este sexenio, la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) lanzó una licitación para el servicio integral de uso de maquinaria pesada para ayudar en las acciones de búsqueda en campo de personas no localizadas en todo el país y por el que podría pagar hasta casi 100 millones de pesos.

En la licitación E-2024-00030693, cuya copia posee EL UNIVERSAL, se indica que para este servicio se necesitarán martillos demoledores, retroexcavadoras, excavadoras, máquinas para romper concretos, motobombas sumergibles, grúas que puedan levantar estructuras y detectores de metal, entre otra maquinaria.

Se detalla que el monto económico disponible para este servicio tendrá como mínimo de 38 millones de pesos hasta un máximo de 95 millones de pesos y su vigencia será a partir de finales de abril hasta el 31 de diciembre de este año.

”El servicio integral de uso de maquinaria para el desarrollo de acciones de búsqueda en campo consiste en el uso de maquinaria que favorezca las acciones de búsqueda de personas, facilitando la identificación de personas desaparecidas, así como la prestación del servicio de operadores especializados en dicha maquinaria que, conforme a su experiencia y expertise, pueden operar la maquinaria y así coadyuvar con personal de esta CNB en las diversas acciones de búsqueda de personas”, se señaló.

La licitación fue firmada por Teresa Reyes Sahagún, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, y por Carlos Alberto Reyes Campos, director general de Acciones de Búsqueda de la comisión.

El pasado 18 de marzo, Luisa María Alcalde, titular de Gobernación, reconoció que -oficialmente- en México hay 99 mil 729 personas desaparecidas que se encuentran en proceso de búsqueda.

Ven innecesario comprar maquinaria

De acuerdo con madres buscadoras consultadas por EL UNIVERSAL, comprar maquinaria para la localización de cuerpos en fosas es una falta de respeto y síntoma de que el gobierno ya se rindió de la búsqueda con vida de sus familiares.

”Ya se rindieron. Es una falta de respeto que busquen a muertos, no a personas vivas, y es una falta de respeto que las madres tuvimos que andar rascando la tierra con nuestras propias manos mientras ellos meten millones en comprar herramienta que ni si quiera usan y no sirve”, declaró Cecilia Patricia Flores, líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, en entrevista con esta casa editorial.

A excepción de la retroexcavadora y la excavadora, la activista asegura que la maquinaria que la Secretaría de Gobernación (Segob) licita en el contrato E-2024-00030693 no es de utilidad para la localización de campo.

Por el monto de dichos servicios, temen que esta operación sea un fraude para maquillar dinero y simular que se trabaja en favor de la causa.

Asegura que cuando las comisiones de Búsqueda locales de Sonora y Jalisco compraron maquinaria o recibieron dinero del gobierno para búsquedas, mantuvieron guardadas las herramientas y usaron el dinero para beneficio personal.

”Nada de eso, no se ocupa. En Sonora tenían invertidos millones en tecnologías en el año 2020 y nunca se utilizaron. Las camionetas las cargaban los hijos del comisionado. Las razers, las motos náuticas, las cámaras de prospección nunca nos las prestaron. Nada más compran para beneficio propio y para maquillar millones de pesos”.

”¿Por qué gastan 100 millones en tecnología que van a tener guardada? Con ese dinero ayudan a los familiares a que compren herramientas que sí utilizamos, y que nos pregunten a las buscadoras y familias qué hacer”.

La activista sonorense mencionó que, durante años, los colectivos de búsqueda de todo el país solicitaron al gobierno federal apoyos desde botellas de agua, paquetes de alimento, vehículos aptos para el traslado a las zonas de búsqueda y herramientas específicas, pero éstos les fueron negados.

Agregó que, en Sonora, estado donde la nueva comisionada de Búsqueda, Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, tiene cercanía con las víctimas, se desmanteló el Centro de Identificación Humana, en el que se invirtieron millones de pesos, destino que podría tener esta maquinaria.

”La comisión nunca sale a buscar con nosotras y no sabe lo que se necesita ni dispone de lo que ellas [las madres buscadoras] piden (...) Con la tecnología que nosotras pedimos haríamos muchísimas cosas allá, pero están comprando algo que no nos consultan”.

”Nunca nos toman en cuenta para nada (...) no puede alguien que no sale a buscar comprar aparatos que no sabe si nos van a servir”.