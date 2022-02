Colapsa en Tabasco obra recién entregada por SEDATU; se le invirtieron 70 mdp

Carlos Paz, uno de los habitantes de la Villa Tepetitán, aseguró a El Universal, que se le había advertido a la empresa que eso iba a ocurrir porque no lo estaban haciendo con material de buena calidad, e incluso criticó que los ingenieros que construyeron este malecón vinieron de la Ciudad de México y desconocían las condiciones climatológicas de la región.

“Desde que se construyó la obra los mismos Tepetitecos ya sabían los riesgos que podrían pasar, e incluso se acercaron algunas personas a aconsejar a los ingenieros de cómo podrían hacerle para evitar deslaves, y estos los ignoraron, porque ellos son ingenieros y saben, pero lo que sabían más era robar, porque por ahorrarse presupuesto es que paso esto”, señaló.

Y agregó: “Ya ni la otra calle que estaba se fue así tan feo, luego nos tachan a los Tepetitecos de problemáticos, y luego dicen ‘es que no están con Obrador, porque no dejan hacer la obras’; Obras queremos, pero las queremos bien, que se use el verdadero presupuesto”.