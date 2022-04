Como Maria Julia, Azucena Uresti revictimizó a Debanhi Escobar; insinúa que tenía algo en su bolso

El supuesto contenido del bolso de Debanhi Escobar al que Azucena hizo mención, habría sido obtenido de manera extraoficial pues no se informó en la extensa conferencia que dio recientemente la Fiscalía de Nuevo León .

La presentadora recordó que el cuerpo de la joven de 18 años de edad fue encontrado junto con sus pertenencias: un teléfono móvil y un bolso y afirmó que, “por respeto a la familia” no revelaría lo que se encontraba en el interior de su bolsa.

No obstante, pruebas forenses en el cuerpo de Debanhi revelaron que su muerte ocurrió entre 5 y 12 días después de su desaparición.

No obstante, afirmó que no revelaría lo que de manera extraoficial le confirmaron que llevaba dentro de su bolsa “por respeto a la familia” y por la investigación en curso.

“Al interior de la cisterna encontraron el cuerpo de Debanhi y sus pertenencias. Por respeto evidentemente a la familia, no voy a revelar lo que nos han dicho extraoficialmente respecto a qué tenía al interior de la bolsa”, aseveró.

AZUCENA URESTI RESPALDA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN DE LA FISCALÍA DE NUEVO LEÓN SOBRE MUERTE DE DEBANHI

La periodista respaldó la teoría de la Fiscalía de Nuevo León sobre la muerte de Debanhi Escobar, misma que se ha divulgado de manera extraoficial en medios y redes sociales.

Dicha teoría afirma que la joven cató por accidente dentro de la cisterna, pese a que se reconoció que no se encontró agua en sus pulmones, lo que indica que no murió dentro de ésta o no por ahogamiento al interior de ella.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Las amigas de Debanhi Escobar dicen la verdad?... imágenes la muestran ‘descontrolada y agresiva’ (video)

De acuerdo con Uresti el hecho de que Debanhi entró corriendo al motel Nueva Castilla, así como el contenido de la bolsa, “da una idea muy clara sobre lo que sucedió con la joven”.

“Pero creo que esto nos da una idea muy clara de lo que pudo haber sucedido después, cuando ella lamentablemente se acerca a la zona de la cisterna, después de rodear el restaurante al interior del hotel Nueva Castilla y dirigirse a la zona de la cisterna”, aseveró.

USUARIOS RESPONDEN A PERIODISTA, PIDEN NO REVICTIMIZAR A DEBANHI

Luego de las declaraciones de la periodista, un sinnúmero de usuarias de redes sociales reclamaron su postura ante el caso y la acusaron de revictimizar a Debanhi Escobar con sus comentarios.

Consideraron que Azucena Uresti dio a entender que la joven llevaba sustancias como droga en el interior de su bolsa, o al menos algo que, de acuerdo con lo dicho por la periodista, habría jugado un papel importante en su muerte.

Al instante, la periodista aclaró que en ningún momento dijo que portaba drogas y reclamó que pusieran palabras en su boca.

En respuesta, las usuarias consideraron que Azucena Uresti “resolvió” el caso de Debanhi con la serie de “filtraciones” a las que ha tenido acceso.

LA POLÉMICA DE MARIA JULIA LAFUENTE: MARIO ESCOBAR PIDE NO PONER PALABRAS EN SU BOCA

El pasado día martes la comunicadora María Julia Lafuente entrevistó al papá de Debanhi, Mario Escobar respecto a los avances en la investigación y la postura de éste frente a las declaraciones de la Fiscalía.

En entrevista exclusiva, María Julia tuvo la oportunidad de entrevistar a Mario Escobedo, padre de la joven que fue localizada sin vida el pasado 22 de abril en una cisterna del motel Nueva Castilla, en Escobedo.