“Sí (apoyaría), si hay presunción de corrupción hay que presentar denuncias, si no todo el poder judicial, porque no gozan de privilegios, son servidores públicos, ni modo que tengan impunidad” , dijo López Obrador.

Cabeza de Vaca se defiende

En lo que es su primera aparición en video desde que dejó el cargo, García Cabeza de Vaca celebró ayer la determinación del juez, y aseguró que fue víctima de persecución política.

“Hoy les doy a conocer la resolución de un juez federal que me da la razón y que confirma lo que siempre les dije: Fui inculpado, hace casi dos años, por delitos que no cometí. Que soy inocente de lo que se me acusó y que, hoy, la justicia me vuelve a dar la razón”, señaló.

“No se me persiguió por violentar la ley, no. Esta burda persecución política fue por defender el Pacto Federal y la igualdad de oportunidades entre las entidades federativas y un trato fiscal justo”.

El panista vive en Dallas desde que concluyó su gestión, el pasado 30 de septiembre.

Con información de medios