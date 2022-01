Con vaporub y paracetamol niños pueden enfrentar COVID-19 leve; afirma Alcocer

El secretario de Salud, Jorge Alcocer, afirmó que en algunos casos los niños infectados de covid-19 pueden salir adelante con té, paracetamol y Vaporub “y todas esas cosas que parecen ser intrascendentes”.

En La Mañanera de Palacio Nacional, detalló que habrá casos en los que sea necesario aplicar un antibiótico y si hay una sospecha sustentada por un médico, realizar una prueba para identificar el covid.

“Y les dura a los niños dos o tres días y lo comentábamos, es tan solo con tés, no estoy señalando que es así de sencillo, con tés, con paracetamol, un medicamento que es muy bueno para eso y no es agresivo en otros tejidos y desde luego, la fluidez del medio caliente que esté, lo que usan las mamás, el vaporub y todas esas cosas que parecen ser intrascendentes y los tés”, subrayó.

Dejó en claro que no es práctico que se sepa si es la variante ómicron la que esté infectando a los menores. En tanto, dijo como orientación que la variante ómicron no provoca una fiebre tan fuerte como las anteriores cepas ni da tantas molestias en la garganta, sino que se limita a una gripe.

Explicó que el virus merece que las autoridades se mantengan alerta porque hasta el momento parece ser menos grave debido a la protección que generan las vacunas anticovid.

“Los médicos tienen que estar actualizados, primero para no hacer daño, no dar cualquier cosa de tratamiento, hay que tratar sintomáticos y teniendo la perspectiva médica estas infecciones con esta variante no dan una fiebre tan marcada como lo otro, no dan molestias en la garganta”, agregó.

