‘Confíen en mí’, la Princesa Leonor jura por Constitución española para continuar monarquía

A los actos institucionales se ausentaron tres ministros del gobierno, Ione Belarra e Irene Montero, de la formación de izquierdas Podemos y ministras de Asuntos Sociales e Igualdad, respectivamente, y Alberto Garzón, de Izquierda Unida y ministro de Consumo. Además, tres partidos políticos independentistas, republicanos y de izquierdas se unieron en un comunicado en el que rechazaron el sistema hereditario amparado por la monarquía y por la Constitución de 1978.

“Queremos trasladar el sentimiento de millones de personas de los Països Catalans, Euskal Herria y Galiza que ni reconocen ni amparan el régimen monárquico español. La monarquía española es heredera de la dictadura y pieza fundamental del régimen que aún supone un cerrojo a las aspiraciones nacionales y sociales de nuestras naciones. Una monarquía que no representa a la sociedad vasca, catalana ni gallega, ni a millones de ciudadanos y ciudadanas del resto de pueblos del Estado español. Hoy, las fuerzas soberanistas e independentistas vascas, gallegas y catalanas no participaremos del enésimo intento de perpetuar una institución arcaica, opaca, que ha amparado sistemáticamente la corrupción y que resulta contraria a los intereses populares como es la monarquía. No participaremos en la jura de la constitución de la princesa Leonor. No participaremos de la legitimación de la Casa Real y sus privilegios, ni de la legitimación de la propia Constitución española, que ni reconoce ni respeta los anhelos presentes y futuros de las mayorías sociales de nuestras naciones”.

Con información de medios