Cortical Labs muestra integración de neuronas humanas vivas con un modelo de lenguaje para generar texto

AUSTRALIA.- Un experimento atribuido a la empresa australiana Cortical Labs mostró una integración entre neuronas humanas vivas y un modelo de lenguaje grande, en la que la actividad eléctrica de las células se utiliza como señal para influir en la generación de texto en tiempo real.

El desarrollo se apoya en el sistema CL1, un dispositivo que la compañía presenta como una computadora biológica “desplegable por código”, al combinar neuronas cultivadas en laboratorio con hardware basado en silicio para observar y aprovechar su procesamiento de información.

En la demostración, se describe que el cultivo neuronal es estimulado y registrado a través de canales eléctricos, y que esa retroalimentación se traduce en decisiones durante la producción de palabras, con una interfaz que permite seguir la actividad y el texto conforme avanza.

El proyecto se inserta en una línea de trabajo previa de la compañía, conocida por experimentos de neuronas en laboratorio que aprendieron tareas en entornos controlados, como un sistema reportado en publicaciones científicas y académicas en el que se observó aprendizaje durante un juego tipo Pong.

En semanas recientes, Cortical Labs también difundió demostraciones sobre el uso de su plataforma con videojuegos más complejos, como Doom, mediante traducción de estímulos del entorno a patrones eléctricos y lectura de respuestas neuronales para ejecutar acciones.

La exhibición de esta integración generó reacciones encontradas, con comentarios que van desde el interés por su potencial para investigación hasta cuestionamientos éticos sobre el uso de tejido neuronal humano en sistemas programables, un debate que ha acompañado este campo desde sus primeros anuncios públicos.