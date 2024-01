‘Creo que no es cierto’... AMLO rechaza acusación de Sanjuana Martínez sobre desvío de recursos a campaña de Sheinbaum

López Obrador, pidió a la ex directora de Notimex, Sanjuana Martínez, que presente pruebas de su acusación de que le pidieron 20% de la liquidación de los trabajadores de la agencia para destinarlos a la campaña de la precandidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum.

“Si tiene pruebas, no estoy yo limitando su libertad de expresión, pero tenemos que apegarnos a tres principios que nos guían: no mentir, no robar y no traicionar”, dijo.

López Obrador pidió que se investiguen las posesiones de la precandidata presidencial de Morena.

“Que se investigue lo que tiene Claudia, y se compare con otros, con otras, y se van a dar cuenta quien es Claudia. Yo respeto mucho lo que dice esta compañera (Sanjuana Martínez), pero no comparto”, dijo.

El mandatario respaldó la labor del actual titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Marath Baruch Bolaños.

“Es un hombre con convicciones, con ideales, honesto”, expresó.

AMLO también respaldó a la actual Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde, quien también se desempeñó como titular de la STPS.

“Una mujer con principios, con ideales, honesta, incorruptible”, dijo.

Finalmente, López Obrador también se pronunció a favor de la precandidata de Morena a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum.

Así se refirió el mandatario a la columna que escribió Sanjuana Martínez en La Jornada, en la que afirmó que a ella le pidieron 20% de las liquidaciones para destinarlos a la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum.

Señaló corrupción y presiones del sindicato, además de “fuego amigo” de Luisa María Alcalde, entonces secretaria del Trabajo y ahora de Gobernación, y de su padre, Arturo Alcalde, que supuestamente asesoró al sindicato.