Cristina Fernández apoya reforma judicial ‘francamente revolucionaria’ de AMLO

La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner dio su espaldarazo a la reforma al Poder Judicial que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador y la calificó como “francamente revolucionaria” por la propuesta de elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros.

“Celebro esta ambiciosa reforma de Morena, estuve leyendo, acá obviamente en México la conocen, pero para los argentinos que nos están viendo, la reforma constitucional propone la elección popular de todos los magistrados, desde la Corte Suprema de Justicia hasta los magistrados de los tribunales inferiores. Francamente revolucionario”, dijo.

TE PUEDE INTERESAR: ‘No sé qué intereses representan’... AMLO arremete contra la ONU por advertencia sobre la reforma al Poder Judicial

Al participar este sábado en la clausura de un curso organizado por el Instituto Nacional de Formación Política de Morena, que dirige el caricaturista Rafael Barajas, “El Fisgón”, habló de la necesidad de reformar el Poder Judicial, al considerar que “está totalmente cooptado por los factores de poder económico, absolutamente presionado por los medios hegemónicos de comunicación. Porque cada uno tiene un muerto en el ropero y entonces no hay juez o jueza que por ahí se anime a determinadas cosas”.

En el Centro Cultural del México Contemporáneo, Fernández de Kirchner rechazó que con esta reforma el Presidente pretenda vulnerar la independencia del Poder Judicial.

TE PUEDE INTERESAR: Preocupa a ONU reforma judicial de AMLO ante riesgo de ‘socavar independencia de la judicatura’

Celebró que la reforma al Poder Judicial considere disminuir el tiempo de servicio de los miembros de la Suprema Corte.

“La verdad que acá yo no sabía que los miembros de la Corte no son vitalicios, cosa que también es muy importante, tienen 15 años y la reforma implica una reducción a 12 años. Realmente me parece muy importante porque hay que abolir una rémora de carácter monárquico”, señaló.

(Con información de El Universal)