“Yo me casé por la Iglesia con una joven de 16 años, teniendo yo 36. Cuando me decían que por qué no me casaba por lo civil, por que quería ser su abogado en caso de que tuviera algún litigio civil”, dice el ex candidato presidencial en el video difundido en redes durante una entrevista.

TE PUEDE INTERESAR: PRI plantea sumar a Movimiento Ciudadano a “Va por México”

En la misma entrevista, ‘El jefe Diego’ aprovechó para decir una ‘broma’ sobre la diferencia de edad con su esposa.

“Cuando me decían que si no me daba pena porque parecía mi hija, yo le contestaba a los que así me decían, pena que pareciera mi abuela”, expresó.

De acuerdo con la revista Quién, antes del matrimonio, ambos tuvieron tres años de noviazgo, por lo que empezaron a salir cuando ella apenas tenía 13 años mientras él tenía 33 años.

Con Claudia Gutiérrez Navarrete procreó tres hijos: Diego, David y Claudia pero después de 15 años de matrimonio, su esposa se enteró que Diego tenía otro hijo de 16 años, Rodrigo.

En el 2004, el político panista se divorció después de 24 años de casado, para iniciar su relación con la tapatía Liliana León Maldonado, que había sido señorita Arandas 92-93 en el certamen “Señorita Región de Los Altos” y quien en ese entonces tenía 24 años, mientras que Diego ya contaba los 63.

¿Quién es Diego Fernández?

También conocido como ‘El jefe Diego’, es abogado y político mexicano, fue ex candidato presidencial y ex senador del Partido Acción Nacional (PAN). Es licenciado en Derecho egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (1961-1964).

En 1991 fue electo diputado federal a la LV Legislatura, también fungió como coordinador de los diputados del PAN. En 1993 solicitó licencia como diputado federal para buscar la candidatura presidencial del PAN, para 2000 fue electo Senador plurinominal. Además, fue Presidente del Senado en dos períodos de 2001 a 2002 y de 2004 a 2005.

Fue secuestrado en el municipio de Pedro Escobedo, en el estado de Querétaro, el 14 de mayo de 2010 y fue liberado El 20 de diciembre de 2010.