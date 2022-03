¿Cuándo inicia el Horario de Verano?... se adelanta o se atrasa el reloj

El hemisferio norte está a punto de dejar el invierno de lado y recibir, primero a la primavera. Esta transición también significa la llegada del Horario de Verano en países como México, pero la duda siempre está en si se debe adelantar o retrasar el reloj. ¿Cuándo inicia y cómo saber qué hacer con el aparato?

Con la llegada de la primavera y el verano, cada año se realiza en México el llamado horario de Verano que consiste en adelantar el reloj una hora para aprovechar la luz solar.

El cambio del horario en el verano es una práctica que se utiliza en muchos países y consiste en adelantar el reloj una o dos horas los meses de mayor insolación, es decir, de abril a octubre.

El horario de verano inició en 1996, durante el gobierno de Ernesto Zedillo, a través de un decreto presidencial, el cual fue “Decreto por el que se establece el horario estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos”, sugerido por la Secretaría de Energía.

De acuerdo con autoridades, la razón para cambiar el horario es como una medida de eficiencia administrativa de la demanda de energía eléctrica.

¿Cuándo inicia el horario de verano en México?

De manera oficial, el Horario de Verano del 2022 en México empezará el próximo domingo 3 de abril.

El ajuste de hora se lleva a cabo a las 2:00 horas, esto para minimizar efectos adversos en la sociedad por el cambio de los relojes, así que hay una hora del día que deja de existir en la madrugada que arranca el horario de verano.

Las manecillas se volverán a atrasar el 30 de octubre.

Cambio de horario en estados fronterizos

Este domingo 13 de marzo, cinco estados fronterizos amanecieron con el horario de verano 2022, por lo que, si perteneces a estas entidades y aún no has cambiado las manecillas de tu reloj debes adelantar una hora para que no tengas problemas al realizar tus actividades diarias y resultar perjudicado.

De acuerdo la Secretaría de Energía (Sener), el horario de verano 2022 iniciará este segundo domingo de marzo a las 2:00 horas en 33 municipios de la franja fronteriza. Sonora es la excepción, ya que no cambiará sus manecillas este día. Los municipios que deben cambiar su hora son los siguientes:

En Baja California, los municipios que adelantarán su hora serán Tijuana, Mexicali, Ensenada, Playa Rosarito y Tecate. Por otra parte, en Chihuahua, las manecillas cambiarán en Juárez, Ojinaga, Ascensión, Coyame del Sotol, Janos, Guadalupe, Manuel Benavides y Práxedis G. Guerrero.

Asimismo, en el estado de Coahuila, los municipios de Acuña, Piedras Negras, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Zaragoza, Nava y Ocampo deberán realizar el cambio de horario. En Nuevo León, las regiones que únicamente realizarán esta acción son Anáhuac y Los Aldama.

Por último, en Tamaulipas los municipios que realizarán este cambio serán Camargo, Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Guerrero, Gustavo Díaz Ordaz, Mier, Miguel Alemán, Río Bravo y Valle Hermoso.

En este 2022, el cambio se realizará el próximo domingo 13 de marzo y los relojes se retrasarán una hora el domingo 6 de noviembre, para regresar al horario de invierno.