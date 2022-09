Fue a través de su cuenta de Instagram, donde La villana de telenovelas compartió una antigua fotografía en donde se le observa muy feliz con una bandera de México celebrando las fiestas patrias, no obstante, a su lado se encontraba el panista cuando aún era presidente de la nación.

La noche de este jueves, se llevaron a cabo las celebraciones con motivo del día de la Independencia de México y varios artistas no dudaron en compartir sus mejores momentos desde sus redes sociales. Sin embargo, aunque Laura Zapata se unió a esto, la actriz decidió mostrar su disgusto por el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador y aseguró que los tiempos con Felipe Calderón como mandatario del país eran mejores.

“Cuando teníamos presidente. Y el 15 de septiembre era una fiesta hermosa por nuestro México amado @FelipeCalderón”, colocó la hermana de Thalía.

TE PUDEDE INTERESAR: Laura Zapata... Tras llamar ‘huevones’ a mexicanos y a beneficiarios de Pensión del Bienestar, la actriz se retracta (video)

Publicidad

Ante esto, las reacciones por parte de los usuarios en redes sociales no se hicieron esperar y varios de los seguidores de la actriz la apoyaron, mientras que otros la criticaron.

“Ese es presidente y no pedazos”. “Mejor presidente no pudimos tener”. “Totalmente de acuerdo”. “Lo mejor que ha tenido México”, fueron algunos de los comentarios.

“¿Es en serio señora?”. “¿Neta? Que insensible señora, justo cuando México murió con el narco, ¿usted dice esta tontería?”. “Ay no ahora si se la voló la señora Laura , no nos haga pensar que le convenía más bien”. “Qué barbaridad!! lo que es no querer a México, cómo es que puede decir eso”, escribieron.

Publicidad