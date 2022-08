Ante el incremento en los precios de la tortilla en nuestro país, la competencia desleal se ha reflejado en la venta de tortillas pirata, como la llaman en Coahuila, Durango y Sinaloa, debido a que para su elaboración destinan más olotes que maíz.

Antonio de la Torre, presidente de la Unión Nacional de la Masa y la Tortilla, indicó que los insumos para la tortilla nixtamalizada suben cada día, y es imposible mantener el precio lo que da lugar a que la competencia desleal venda tortilla ‘pirata’ a bajos precios, aunque su composición no sea solo de maíz, sino del olote, que es la parte interna de la mazorca, ya sin granos, con algunos otros componentes que les permiten vender a 13 pesos el precio el producto, pero no es una tortilla de maíz como tal.

Este tipo de alimento no se comercializa en tortillerías formales, sino que son entregadas a establecimientos, como taquerías, desayunadores y fondas que hacen pasar estas tortillas como buenas. También se pueden hallar en redes sociales.

TE PUEDE INTERERSAR: ¡Cuidado!... puedes estar comiendo ‘Tortillas Pirata’; de qué están hechas y cómo las puedes distinguir de una tradicional

A partir de este lunes, comenzó el aumento en el precio de la tortilla en algunas regiones del país y se prevé que continúe durante la primera quincena de agosto, con costos que alcanzan hasta 30 pesos el kilo, aunque en lo que va del año ha tenido varios incrementos, lo que ha llevado a la gente a buscar alternativas.

De acuerdo el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados, ayer, el precio promedio a nivel nacional del kilo de tortilla fue de 20.84 pesos, con el valor más alto en Hermosillo, con 27.33, y el más bajo en Tlaxcala, con 16.

Pero, ¿Cómo identificar una tortilla tradicional de una pirata?

Estas son las principales diferencias entre las tortillas tradicionales y las “pirata”:

Tortillas tradicionales

Lugar de elaboración: Las tortillas tradicionales son elaboradas en tortillerías establecidas formalmente, que cuentan con todos los permisos y respetan las normas de calidad en la elaboración de alimentos. En su caso, también pueden ser hechas de manera artesanal, como ocurre en muchos poblados de México.

Punto de venta: Tortillerías establecidas.

Ingredientes: Para la elaboración de tortillas tradicionales suele utilizarse 100 por ciento masa de maíz nixtamalizado, aunque la receta de cada molinero y tortillero difiere, por lo que algunos agregan un poco de harina de maíz a la masa, pero esto no cambia mucho el resultado final.

Aspecto y sabor: Las tortillas que están hechas con este método tradicional suelen presentar características que recuerdan la imagen típica de una tortilla, como un color amarillo dorado, con una textura suave y esponjosa.

Tortillas “pirata”

Lugar de elaboración: Este es quizá el aspecto que marca la diferencia, pues contrario a las tradicionales, las tortillas pirata son hechas por personas que en la mayoría de los casos no cuentan con la capacitación adecuada y en lugares que pueden no ser apropiados para la elaboración de alimentos, como en casas, en locales que no están adaptados para operar como tortillerías e incluso utilizando insumos y hasta luz o gas robados.

Punto de venta: Tienditas, carnicerías, pollerías, recauderías, farmacias y prácticamente en cualquier tipo de negocio ajeno a las tortillerías.

Ingredientes: Es muy difícil saber el origen de los ingredientes que se utilizan para preparar las “tortillas pirata”, sin embargo, tortilleros con experiencia consideran que lo más probable es que se utilice principalmente harina de maíz y no maíz nixtamalizado, debido a que es más barato y accesible para quienes no tienen un negocio formal. Además, tampoco se puede comprobar si para preparar estas “tortillas pirata” se utiliza agua potable, maquinaria limpia o si se respetan las medidas sanitarias mínimas para la preparación de alimentos.

Aspecto y sabor: Aunque a simple vista parecen iguales, al revisarlas detenidamente se puede apreciar que las tortillas pirata tienen un color un poco más pálido en comparación con las tradicionales, además de que sus sabor y textura también son diferentes.

¿Qué es la nixtamalización? El proceso que ignoran las tortillas “pirata”

Mucho se ha hablado acerca del maíz nixtamalizado y la nixtamalización, sin embargo, es necesario definir claramente en qué consiste este proceso y para qué sirve.

La palabra nixtamal proviene del náhautl “nixtli”, que significa cenizas, y “tamalli”, que significa masa; se le dio este nombre a la masa de maíz que había sido procesado con cenizas, ingrediente que se utilizó antes de la cal.

Aunque no se sabe a ciencia cierta cuándo surgió la nixtamalización, gracias a los hallazgos arqueológicos de algunos comales y tinas es posible deducir que este proceso fue descubierto previo a la llegada de los españoles a Mesoamérica.

Además de facilitar la transformación de los granos de maíz en masa para preparar tortillas, la nixtamalización tiene otros beneficios como:

• El maíz se enriquece con calcio que es absorbido por el ser humano al consumir tortillas.

• Incrementa el tiempo de vida de las tortillas, es decir que ayuda a que se mantengan frescos por más tiempo.

• Se liberan precursores de la niacina y se mejora la biodisponibilidad de las proteínas.