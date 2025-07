4T no sólo no aniquiló la ‘era represora’, sino que la institucionalizó con la Ley Espía: Loret de Mola

CDMX.- Aunque la cuarta transformación (4T) prometió erradicar las prácticas represivas de sus antecesores, ha terminado institucionalizando el espionaje a través de la Ley Espía, critica el periodista Carlos Loret de Mola.

En su columna de hoy, acusa tanto a la presidenta Claudia Sheinbaum como al exmandatario Andrés Manuel López Obrador de mantener una retórica de víctimas mientras fortalecían las capacidades tecnológicas de espionaje.

TE PUEDE INTERESAR: Pegasus, Peña Nieto y ‘todos nosotros fuimos espiados’

El autor de “Historias de Reportero” señala que se creyó que con la llegada de López Obrador al gobierno de la República las viejas prácticas no sólo desaparecerían, sino que se crearían leyes para evitar su repetición.

“Cuando llegó la 4T la expectativa era no perseguidos políticos, no presos políticos, no espionaje. Fue su mantra durante décadas. Se esperaba que los relatos en tono dramático de López Obrador, quejándose de cómo espiaron a sus hijos hasta con helicópteros sobre su casa, se tradujeran en leyes que impidieran la repetición de ese pasado oscuro”, refiere en su artículo.

Sin embargo, ello no ocurrió porque “nos ensartan una ley que actualiza las capacidades de espionaje del Estado con las herramientas tecnológicas más modernas”.