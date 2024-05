Dan sepultura a Shani Louk en Israel, quien fue asesinada por Hamás

La mujer israelí de 22 años que fue asesinada por Hamás y exhibida por Gaza el 7 de octubre fue sepultada en Israel, días después de que sus restos fueran recuperados en el territorio palestino.

Shani Louk fue enterrada en una ceremonia en la ciudad israelí de Srigim, y cientos de dolientes acudieron a presentar sus respetos.

Louk fue una de las más de 360 civiles asesinados cuando los terroristas de Hamás invadieron el festival de música Nova en el sur de Israel y comenzaron a disparar indiscriminadamente o a tomar como rehenes a los asistentes.

“Quiero tu perdón. No entendíamos lo peligroso que era para ti ir allí”, dijo su padre, Nissim Louk, en el funeral. “No nos dimos cuenta de cuán grave sería el riesgo allí”.

“Como padre, no pude protegerte. Perdóname.”

En las caóticas secuelas de la masacre del 7 de octubre, durante la cual más de 1.200 personas fueron asesinadas en Israel, surgió una fotografía del cuerpo de Louk despojado de ropa y arrojado boca abajo en una camioneta llena de terroristas de Hamas.

La brutalidad de la foto se convirtió instantáneamente en un símbolo del horror del día.

“Con tu muerte te convertiste en un símbolo”, dijo su padre. “Tú eras la luz en la oscuridad de ese terror”, dijo.

El cuerpo de Louk fue devuelto a su familia el viernes después de ser recuperado en Rafah por las tropas de las Fuerzas de Defensa de Israel que llevaban a cabo operaciones contra los terroristas de Hamas.

“No creía que alguna vez veríamos su cuerpo”, dijo su madre Ricarda Louk en el funeral, calificando la devolución de sus restos como un “pequeño regalo” y añadiendo que su hija vivió una “vida intensa con todo el corazón”.

Louk, que también tenía ciudadanía alemana, era una tatuadora que tenía un rápido sentido del humor y una gran creatividad, dijo su familia.

“Estoy orgullosa de haber podido recibir su energía y su sentido común”, dijo su hermano Amit, quien ayudó a transportar su ataúd en la ceremonia.

“Siempre estuve celoso de la cantidad de energía que tenías. Siempre me diste fuerza. Nunca dejaré de extrañarte, de sentarme contigo, de hablar contigo, de divertirme contigo”, dijo.

“No hay día en que no vea el sol y no te vea, no hay día en que no escuche el canto de los pájaros y piense en ti”.