De vuelta al cielo: Aeroméxico restablece ruta a Seúl desde Ciudad de México; habrá vuelo diario

VUELOS A SEÚL SERÁN EN AVIONES MODERNOS Y AMIGABLES CON EL MEDIO AMBIENTE

Los vuelos hacia Seúl serán operados a bordo de equipos Boeing 787 Dreamliner, reconocidos por ser unos de los aviones más modernos y amigables con el medio ambiente. Estos aviones ofrecen diferentes opciones de servicio, incluyendo Premier One, AM Plus y Turista.

Cabe recordar que Aeroméxico retomó los vuelos a Japón a partir de marzo de 2023, tras haber suspendido sus conexiones con Asia debido a la pandemia de covid-19. Asimismo, la aerolínea lanzó nuevas rutas, como la conexión con Italia, también a partir de marzo de 2023, permitiendo a los clientes disfrutar de Roma y conectar con más destinos en Italia, como Milán, Turín, Génova, Venecia, Nápoles, Florencia, Catania, Bolonia, entre otros.

Por otro lado, en el marco del Acuerdo de Colaboración Conjunta Aeroméxico-Delta, la aerolínea tiene planes de iniciar operaciones paulatinamente en 16 nuevas rutas con origen en 7 aeropuertos de México hacia 9 destinos en Estados Unidos. Sin embargo, estas operaciones podrían verse afectadas por la revisión que está llevando a cabo la autoridad en Washington sobre esta alianza.