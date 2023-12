Declara AMLO ser ‘seguidor’ y ‘apoyador’ de Claudia Sheinbaum

“Porque no soy objetivo puedo parecer seguidor, apoyador, y sí tengo esa situación muy especial, ofrezco disculpas, pero no soy objetivo, la quiero mucho y la considero una mujer honesta, trabajadora, preparada, es la dirigente de mi movimiento y me siento muy orgulloso” , mencionó.

“Todo lo relacionado con Claudia Sheinbaum, pues yo lo veo bien, todo lo veo muy bien, mejor dicho, no soy objetivo, la tengo en muy buen concepto. No soy objetivo, la considero una mujer extraordinaria honesta inteligente, inteligente, entonces no me pidan que yo de mi punto de vista” , mencionó el jefe del Ejecutivo federal.

El mandatario federal pidió a los medios de comunicación que no lo cuestionen sobre la defensora de los comités de la Cuarta Transformación, porque no es objetivo.

OMITE A PRECANDIDATOS

López Obrador fue cuestionado sobre los distintos perfiles que están en la contienda por la Presidencia de la República y el mandatario se limitó a elogiar a Claudia Sheinbaum, sin presentar alguna opinión sobre los candidatos de oposición.

“No, ella es lo mejor”, dijo al descartar que la imagen de la precandidata pueda afectar al movimiento de transformación. “Lo mejor, y ya no puedo seguir hablando porque no vayan a pensar que estoy haciendo proselitismo, pero pues no me pregunten, porque no soy objetivo”, expresó.

Sobre el documental que lanzó la aspirante presidencial, el presidente dijo que no ha tenido oportunidad de verlo, pero que la conoce muy bien, por lo que se dijo feliz.

En cuanto a la reunión que sostuvieron recientemente, la prensa lo cuestionó sobre si Sheinbaum ha pedido consejos.

“No, no, no, si ella es muy inteligente, además yo ya termino, debería estar ya empezando a hacer fiesta mis adversarios, ya me voy, ya me faltan menos de 10 meses, ya que empiecen hacer las posadas”, expresó.