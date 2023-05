Declaran culpables a dos autores materiales por el feminicidio de Abril Pérez

A lo que Héctor Alberto Pérez Rivera, abogado de la familia de Pérez Sagaón, mencionó que “hoy un tribunal determinó su plena responsabilidad en el feminicidio de Abril Pérez Sagaón, ocurrido el 25 de noviembre del 2019. La defensa trató de decir que no hubo un reconocimiento pleno, que los vehículos no se sabía si ellos los iban manejando porque no se veían las cámaras de los vehículos, que no se encontró el arma”.

Además, que “el día internacional en contra de la violencia contra las mujeres de 2019 se cometió un feminicidio Juan Carlos Rodríguez Ortiz y Rodolfo Daniel Banderas confiaron en que quedaría impune”, expresó para medios de comunicación como Milenio y El Universal.

De acuerdo con lo declarado por los imputados, Banderas reconoció que recibió 180 mil pesos para asesinar a Abril y declaró que fue a buscarla dos veces -previamente al crimen- a Monterrey, Nuevo León, pero no tuvo éxito para cometer el crimen, hasta los hechos de la Ciudad de México.

Admitió que Juan Carlos García lo contrató para asesinar a la mujer, recibiendo primero 130 mil pesos y 50 mil pesos después del feminicidio.

TE PUEDE INTERESAR: Emiten otra ficha roja contra exesposo de Abril Pérez, ahora por feminicidio