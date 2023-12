Defiende AMLO a su gabinete en ‘La Mañanera’

El jefe del Ejecutivo federal respondió: “para tu información, estamos todos los días trabajando por los que sufren, por los desaparecidos, todos los días, nada humano nos es ajeno (...) Vamos nosotros a seguir siempre en beneficio de los que sufren, en beneficio de la gente, por humanismo, por convicciones que traemos desde hace muchísimos años y no vamos a cambiar”.

“Estamos trabajando todo el tiempo. No, no, no es cierto, eso que dices no es cierto, no es que sea yo el bueno y ellos sean los malos, no es así”, añadió.

“Es mentira eso de que: ‘es que el Presidente tiene muy buenas intenciones, pero los colaboradores, los que le ayudan no están haciendo su trabajo’. No es cierto eso, aquí es un equipo, todos trabajamos”, agregó López Obrador.

Esta fue la postura que tuvo el presidente Andrés Manuel luego de que la titular de la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde, y la comisionada nacional de búsqueda, Teresa Reyes Sahagún, presentaran un informe sobre las personas desaparecidas en México.