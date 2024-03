Defiende AMLO ‘rectitud’ del exministro Arturo Zaldívar

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó en su conferencia matutina que nunca ha pedido “nada indebido” al ministro en retiro Arturo Zaldívar, quien recientemente negó una intromisión al Poder Judicial.

El jefe del Ejecutivo federal mencionó que tiene una relación respetuosa con el expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar.

“Ni él ni yo somos súbditos o vasallos. Él es un hombre libre y yo también, yo nunca le he pedido a un político, a un empresario, nada indebido, nada. No establezco relaciones de complicidad con nadie, por eso he resistido”, manfiestó el presidente en “La Mañanera”.

López Obrador insistió que con Arturo Zaldívar como ministro presidente de la SCJN “había muy buena relación y había cooperación” en casos que consideraban fundamentales.

El mandatario federal descartó que Zaldívar tenga que preocuparese, después de que la diputada del PAN, María Elena Pérez-Jaén Zermeño, presentara ante la Fiscalía General de la República una denuncia de hechos en contra dle ministro en retiro por la comisión de conductas que pueden configurar delitos establecidos en el Código Penal Federal.

“Él ha actuado con rectitud siempre, nada más que no se quiso plegar, no se quiso someter como lo hicieron los otros ministros, a la mafia del poder económico y del poder político”, declaró el presidente.

En cuanto al Caso Ayotzinapa, el presidente afirmó que no le pidió a Zaldívar que interviniera, sino que solo se reunió con él y con el fiscal de la investigación.

“Tan fue importante esa reunión que a partir de ahí se produjo una reunión en la fiscalía y se descubrió que el fiscal especial de Ayotzinapa y los asesores, supuestos defensores de derechos humanos, no querían que se actuara en contra del procurador porque tenían acuerdos”, explicó.

Por último el presidente recuerda que asistió a los informes de Zaldívar porque en estos se hablaba de corrupción y nepotismo en el Poder Judicial.

“Cosa que ya no hace la actual presidenta (ministra Norma Lucía Piña)”, mencionó el mandatario federal.